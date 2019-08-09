Стоимость акций «РУСАЛа» на Гонконгской фондовой бирже снизилась почти на 9% и составила 3,12 гонконгских доллара (0,4 доллара США) за акцию. Падение происходит на фоне публикации финансовой отчетности компании за первое полугодие.

Акции «РУСАЛа» упали на 9% после отчета о двукратном снижении прибыли

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