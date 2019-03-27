Экономика
Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостяхИнтерфакс 03:29
Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
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Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Журналистов из России не пустили на суд в Литве по событиям 1991 года
Журналистов «РИА Новости», «Первого канала», RT, «Известий» и «Пятого канала» не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
ВМФ получит более 180 кораблей и судов новых проектов до 2027 года
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Военно-морской флот России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов в рамках госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы.
Обновлено в 05:41
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
В России в 2018 году предотвратили 20 терактов
"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Культура
В Большом театре подвели итоги Всероссийского конкурса «Русский балет»
В финале конкурса участвовали 28 танцоров из 12 балетных школ со всей России.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии
Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Культура
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Политика
ЛДПР готовится к перезагрузке думских фракций
Россия действительно стоит перед острой необходимостью перезагрузки партийной системы.
Обновлено в 05:54
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Общество
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Общество
Агапитова: В Петербурге ежегодно растет количество детей
Выступление Светлана Агапитова начала со статистики. Так, сегодня в Петербурге проживают почти 1 миллион детей.
Обновлено в 04:39
Политика
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 04:43
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей.
Обновлено в 03:37
Общество
Жители России назвали самые любимые театры и спектакли
В рейтинг любимых театров граждан РФ вошли: Ленком, Малый театр, МХАТ, Театр на Таганке, Театр сатиры (по 3%), Театр им. Е.Б. Вахтангова, Московский театр Олега Табакова и Театр юного зрителя (по 2%).
Обновлено в 03:55
Кино
Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован
Обновлено в 02:00
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.
Обновлено в 05:22
Энергетика
Нефтяники договорились с кабмином продлить заморозку цен на бензин
Соглашение правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо было подписано в ноябре 2018 года до 31 марта 2019-го.
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые показала маму-инвалида
Главной героиней выпуска стала мама телеведущей, которая передвигается с помощью специальных ходунков на колесах.
Обновлено в 03:00
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19