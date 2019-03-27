Экономика
Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостяхИнтерфакс 03:29
Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика
Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit
Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Общество
Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября
В Москве с 13 по 15 сентября пройдет фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию основания КНР и 70-летию установления двухсторонних дипломатических отношений, сообщил в среду журналистам исполнительный директор Excon Group Максим Петроченко.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: "Корректно, уважительно, качественно".
Обновлено в 03:43
Общество
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В головном офисе Swedbank идут обыски
В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Обновлено вчера в 22:57
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:28
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Наука
Румыны разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
Румынский инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Иосиф Тапосу разрабатывают летательный аппарат класса «летающая тарелка», который способен на вертикальные взлет и посадку, а также сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 06:59
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с выставкой трофейного оружия из Сирии
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Китаянка родила двойняшек от разных отцов
В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей
Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Политика
Сотрудникам Росгвардии разрешили выезд на отдых в 14 стран
В 2019 году сотрудникам МВД России и Росгвардии будет разрешено выехать на отдых за границу в более чем десяток стран, сообщили в Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 05:57
Спорт
Антон Шипулин: «Логинова жаль. К Херрман я такого отношения не увидел»
Круглов – о работе в эфире с Шипулиным В конце декабря 31-летний Антон Шипулин объявил о завершении карьеры, но и сегодня он остается самым популярным биатлонистом страны.
Обновлено в 05:00
Политика
В США умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Энди Маршалл, который проработал более 40 лет в качестве сотрудника Управления всесторонней оценки программ Пентагона, умер в возрасте 97 лет.
Обновлено в 05:46
Единоборства
Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Игры
Главное о России. В Steam появился симулятор настоящей пацанской жизни
Разработчик Kavkaz Sila Games объявил о выходе «Симулятора России» и «Симулятора сидения у подъезда» в Steam.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
За призыв к терроризму псковский депутат оштрафован на 700 тысяч
Накануне депутат поселения Остров Псковской области Аркадий Марков был оштрафован на 700 тысяч рублей.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Экс-военный ВСУ передал ДНР тысячи секретных документов силовиков
Экс-военнослужащий ВСУ перешел на сторону Донецкой народной республики и передал секретные документы украинских вооруженных сил.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В московском метро на пассажиров напал психически больной
Неадекватный пассажир напал на пассажиров московского метро и полицейского, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме
В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые показала зрителям свою маму
Ведущая программы о здоровье Елена Малышева впервые решила снять передачу, темой которой будет идеальная квартира человека в преклонном возрасте.
Обновлено в 03:55