Экономика

Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостяхИнтерфакс 03:29

Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
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Акции «Норникеля» упали на 3,5% на новостях о предложении Потанина снизить дивиденды ГМК

ТАСС04:29

Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях

Интерфакс03:29

Потанин возобновит переговоры с Rusal о снижении дивидендов «Норникеля»

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Finam.Ru04:30

Акции «Норникеля» подешевели на заявлении Потанина о возможном сокращении дивидендов

Коммерсантъ04:28

Акции «Норникеля» теряют 3,6%, индекс Мосбиржи снижается на 0,12%

ПРАЙМ03:28
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