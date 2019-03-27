Экономика
Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостяхИнтерфакс 03:29
Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
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Политика
Порошенко рассказал о планах прекратить импорт украинского газа
Украина перестанет импортировать газ в 2021-2022 годах.
Обновлено в 02:16
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Если купленный фарш оказался несвежим, имеет несвойственный мясному запах, эксперты Роскачества категорически не рекомендуют его готовить, поскольку при тепловой обработке погибает 99 процентов микроорганизмов.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Происшествия
На салатовой ветке метро произошел сбой из-за поломки поезда
На Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Инцидент произошел около 08:40.
Обновлено в 02:19
Политика
Французский депутат пристыдил Европарламент за позицию по Крыму
Французский депутат Европарламента от правой фракции «Европа наций и свобод» Жан-Люк Шафхаузер сравнил ситуации вокруг Крыма и Косово.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Директор сочинского «Водоканала» предстанет перед судом
Фамилия фигуранта не озвучивается, директором МУП «Водоканал» до октября прошлого года был Сергей Винарский, 25 октября топ-менеджер был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 04:25
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Обновлено вчера в 18:43
Общество
В родильном отделении одновременно забеременели 9 медсестёр
Каждая из медсестёр держала в руках цветной листок с предполагаемым сроком родов.
Обновлено в 03:39
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Кино
Киностудия Marvel выпустила новые постеры к фильму «Мстители: Финал»
Киностудия Marvel выпустила 32 новых постера в преддверии премьеры фильма «Мстители: Финал».
Обновлено в 04:08
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
Два стартовых матча финала Восточной конференции пройдут при аншлаге
Напомним, матчи финала Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» пройдут 29 и 31 марта в Балашихе, 2 и 4 апреля в Уфе.
Обновлено в 04:24
Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Футбол
Сборная Дании отыгралась с 0:3 в матче со Швейцарией
Сборные Швейцарии и Дании сыграли вничью в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 3:3.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Ульяновске на ходу загорелся трамвай
В Ульяновске на ходу загорелся трамвай. Как видно на фотографиях, которые появились в Интернете, транспорт выгорел полностью.
Обновлено в 04:27
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Заблокируют Одессу: генерал США оценил угрозу от флота России
Глава отдела стратегических исследований Центра анализа европейской политики и американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что российский Военно-морской флот (ВМФ) может заблокировать Одессу в случае конфликта с НАТО и странами-партнерами.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие
Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 04:01
Футбол
«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила
Обновлено в 02:38
Футбол
Моуриньо может стать тренером Головина
Основным препятствием к работе в "Монако", за которой выступает россиянин Александр Головин, может стать то, что агент Моуриньо одновременно работает с нынешним главным тренером монегасков Леонарду Жардимом.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании
В декабре 2018 года в полицию обратилась женщина, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
Обновлено вчера в 17:00