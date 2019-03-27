Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостяхИнтерфакс 03:29

Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.

Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях

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