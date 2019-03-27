Экономика

Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостяхИнтерфакс 03:29

Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
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Акции «Норникеля» теряют 3,6%, индекс Мосбиржи снижается на 0,12%

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Владелец «Норникеля» решил снизить дивиденды. Акции тут же подешевели

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Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вслед за нефтью

Интерфакс12:33
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В России в течение двух недель отключат глобальный интернет

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Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

Обновлено в 11:11
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Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Футбол

Месси вернулся в общую группу «Барселоны»

Сегодня в общей группе каталонцев тренировались девять игроков, среди которых был форвард Лионель Месси.
Обновлено в 09:36
Космос

В России разработали спутник для уничтожения космического мусора

В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Авто

Почему Ford сворачивает бизнес в России

Незадолго до официального заявления компании вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью "Коммерсанту" подтвердил решение Ford Sollers уйти с рынка легковых автомобилей из-за проблем со сбытом.
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Сюжетный трейлер Wolfenstein: Youngblood объявил дату выхода — 26 июля

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В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ

Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
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В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»

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Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
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В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей

Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено в 12:33
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Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
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Культура

Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле

Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.
Обновлено в 05:05
Общество

Умер самый уродливый пес Британии

После конкурса Чейза стали называть самым уродливым псом Британии. Он страдал от катаракты и жил практически без зубов.
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Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»

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В Калининграде на фигурку домового надели крест после жалобы епископа

Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

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14-летнюю «Мисс Подмосковья» изнасиловали на 25-м этаже новостройки

В "Прямой эфир" пришла 14-летняя Маргарита Осадчая — победительница конкурсов красоты и вице-мисс конкурса "Юная красавица Подмосковья".
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Митингующих в Ингушетии уговорили разойтись после стычки с силовиками

Обновлено в 04:53
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Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы

Обновлено в 10:13
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В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

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Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
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В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа. По оценке журнала Forbes, обладая личным состоянием в 15,4 млрд долларов, в 2015 году Потанин стал богатейшим жителем России.
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