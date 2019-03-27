Экономика
Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостяхИнтерфакс 03:29
Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса
Обновлено в 13:01
Футбол
Бывший защитник «Краснодара» провёл ночь в центре для беженцев
25 марта у защитника «Андерлехта» Огнена Враньеша, выступавшего в России за «Краснодар», «Аланию» и «Томь», возникли проблемы при пересечении бельгийской границы, когда он возвращался из Боснии после проведённых на родине выходных дней.
Обновлено в 12:11
Политика
В России в течение двух недель отключат глобальный интернет
Известие об отключении Рунета от глобального интернета, как стало известно, поступило от иностранного технического издательства MIT Technology Review.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня
Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Экс-министр Абызов отправится в СИЗО «Лефортово»
Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов будет заключен под арестом в следственном изоляторе №2 ФСИН («Лефортово»).
Обновлено в 15:12
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Транспорт
В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки
Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.
Обновлено в 06:43
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Футбол
Месси вернулся в общую группу «Барселоны»
Сегодня в общей группе каталонцев тренировались девять игроков, среди которых был форвард Лионель Месси.
Обновлено в 09:36
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Авто
Почему Ford сворачивает бизнес в России
Незадолго до официального заявления компании вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью "Коммерсанту" подтвердил решение Ford Sollers уйти с рынка легковых автомобилей из-за проблем со сбытом.
Обновлено в 13:49
Политика
В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ
Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Политика
В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Обновлено в 07:09
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Гаджеты
В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей
Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено в 12:33
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Культура
Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле
Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.
Обновлено в 05:05
Общество
Умер самый уродливый пес Британии
После конкурса Чейза стали называть самым уродливым псом Британии. Он страдал от катаракты и жил практически без зубов.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»
Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Суд оштрафовал пятерых участников московской акции за свободный интернет
Обновлено в 10:48
Происшествия
14-летнюю «Мисс Подмосковья» изнасиловали на 25-м этаже новостройки
В "Прямой эфир" пришла 14-летняя Маргарита Осадчая — победительница конкурсов красоты и вице-мисс конкурса "Юная красавица Подмосковья".
Обновлено в 11:38
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43