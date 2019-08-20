Финансы
Акции «Норникеля» протестировали рубеж 15 тыс. руб. на новостях о дивидендахИнтерфакс вчера в 08:04
На Московской бирже акции "Норникеля" поднимались до 15,01 тыс. рублей (+1,7%), после чего скорректировались к 14:37 до 14,932 тыс. рублей (+1,2%); объем торгов превысил 1,361 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика
Порошенко улетел рыбачить в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел на отдых вместе со своей семьей в норвежский город Олесунн.
Обновлено в 11:10
Экономика
В Рослесхозе оценили ущерб от лесных пожаров
Обновлено в 09:38
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленным, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Происшествия
СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
Пострадавшая в турецком Бодруме российская девочка находится в глубокой коме, перевезти ее в Россию в ближайшее время невозможно, сообщил в среду главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Продажи жилья на вторичном рынке США в июле увеличились на 2,5%
Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в июле увеличилось на 2,5% по сравнению с показателем июня - до 5,42 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Обновлено в 10:04
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2»
Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины
Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Политика
Трамп призвал Apple уйти из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что американской компании Apple нужно уйти из Китая.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
«Зенит» опубликовал архивное фото Семака и Кругового
«Зенит» на своей страничке в Twitter разместил архивную фотографию, на которой запечатлены главный тренер команды Сергей Семак и защитник Данил Круговой.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Инфляция в России превысит 10 процентов
Инфляция в России растет быстрее официальных прогнозов.
Обновлено в 02:34
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Обновлено вчера в 20:33
Экономика
Минстрой поторопил регионы с расчетами зарплат строителей
Только 11 регионов предоставили экономически обоснованные данные по уровню заработной платы рабочего строителя первого и четвертого разряда, которые должны лечь в основу реформы.
Обновлено в 10:44
Экономика
«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпаний
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производитель самолетов SSJ 100, ответил на выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о стоимости перелетов, объяснив ценообразование политикой авиакомпаний.
Обновлено в 10:13
Политика
Макрон опубликовал пост на русском языке после встречи с Путиным
На странице Эммануэля Макрона в социальной сети Facebook опубликовано сообщение на русском языке.
Обновлено вчера в 08:26
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Игры
Denuvo создала новую защиту для игр на мобильных платформах
Компания Denuvo, занимающаяся созданием и развитием одноимённой DRM-защиты, представила новую программу для мобильных видеоигр.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Хоккей
40-летний Атюшов подписал контракт с «Нефтехимиком» после просмотра
Хоккеист прошел просмотр в нижнекамском клубе и подписал контракт на год. В минувшем сезоне 40-летний Атюшов выступал за «Амур».
Обновлено в 10:06
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» поддержит Сульшера в зимнее окно
Добавим, что летом «Манчестер Юнайтед» потратил на трансферы Гарри Магуайра, Аарона Уан-Биссаки и Даниэля Джеймса почти 150 миллионов фунтов.
Обновлено в 11:08