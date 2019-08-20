Финансы

Акции «Норникеля» подскочили на 3% на отчетности и дивидендных рекомендацияхПРАЙМ вчера в 08:49

Акции ГМК "Норильский никель" прибавили в цене 3% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие, рекомендаций относительно дивидендов и ожиданий менеджментом спроса на цветные металлы, следует из данных Московской биржи.
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Акции «Норникеля» подскочили на 3% на отчетности и дивидендных рекомендациях

ПРАЙМвчера в 08:49

Акции «Норникеля» протестировали рубеж 15 тыс. руб. на новостях о дивидендах

Интерфаксвчера в 08:04
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
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