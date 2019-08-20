Финансы
Акции «Норникеля» подскочили на 3% на отчетности и дивидендных рекомендацияхПРАЙМ вчера в 08:49
Акции ГМК "Норильский никель" прибавили в цене 3% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие, рекомендаций относительно дивидендов и ожиданий менеджментом спроса на цветные металлы, следует из данных Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Обновлено в 06:21
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Политика
Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7
На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Пентагон объявил о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Обновлено вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Подписчики заметили, что у Ким Кардашьян шесть пальцев на ноге
Подписчики Кардашьян быстро отреагировали на пост, заметив, что у знаменитости шесть пальцев на ноге.
Обновлено вчера в 03:05
Политика
Президент Румынии приглашает в страну еще больше американских солдат
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов принять в стране больше американских военных.
Обновлено в 05:17
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
В Крыму нашли древний христианский храм
На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Политика
Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит
Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.
Обновлено в 05:12
Футбол
Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч
Обновлено в 04:47
Происшествия
Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины
Обновлено в 03:26
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
СБУ инсценировала новое заказное убийство
СБУ инсценировала новое заказное убийство, "убив" двух женщин в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ее пресс-центр.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Экономика
Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине
«Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году может достичь $620», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Обновлено в 06:36
Наука
Российские ученые нашли способ создать «магнитный» компьютер
Российские и европейские физики выяснили, как можно создать особый материал, который позволяет транспортировать и обрабатывать информацию не при помощи электронов, а своеобразных «волн» намагниченности.
Обновлено 18 августа в 09:01
Происшествия
В Москве восьмимесячную девочку госпитализировали с отравлением каннабисом
В квартире, где проживал ребёнок, работают сотрудники уголовного розыска. Сейчас девочка находится в реанимации.
Обновлено в 05:56
Футбол
Педро Роша выразил желание остаться в «Крузейро»
Обновлено вчера в 17:23
Наука
Ученые создадут систему управления льдами Баренцева моря для безопасной навигации
Ученые Северного Арктического федерального университета (Архангельск) совместно с коллегами из Норвегии, Швеции и Финляндии создадут систему управления льдами Баренцева моря.
Обновлено в 04:20
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
СК допросил сотрудницу ФБК, супругу Леонида Волкова
Обновлено в 06:11
Политика
Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено вчера в 09:48
Авто
Двигатель Aurus применят в малой авиации
На базе 600-сильного двигателя от российских представительских автомобилей Aurus будет создан авиационный аналог меньшей мощности.
Обновлено в 03:18