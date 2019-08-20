Акции ГМК "Норильский никель" прибавили в цене 3% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие, рекомендаций относительно дивидендов и ожиданий менеджментом спроса на цветные металлы, следует из данных Московской биржи.

Акции «Норникеля» подскочили на 3% на отчетности и дивидендных рекомендациях

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