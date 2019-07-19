Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили исторический максимумТАСС 04:15
Обыкновенные акции "Норникеля" на Московской бирже подорожали на 2,13% и достигли 15084 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки. В результате стоимость акций компании обновила исторический максимум.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:55, Вашингтон
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 01:26
Политика
Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада
Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Xiaomi представит игровой смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено в 05:40
Общество
Синоптики назвали сроки окончания дождей в Москве
«Все расчёты показывают, что интенсивность дождей будет уменьшаться с каждым днём, хотя сегодня всё ещё не исключено развитие грозовой деятельности: за сегодняшний день может выпасть до 8 мм осадков, в субботу дождей будет поменьше, температура воздуха начнёт постепенно повышаться», — рассказала Позднякова.
Обновлено в 05:33
Общество
Крыши домов в Петербурге закроют для туристов
Обновлено в 05:21
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Акции украинской «дочки» ВЭБа выставили на аукцион
В конце января Верховный суд (ВС) Украины отклонил апелляционные жалобы на арест активов украинских «дочек» ВЭБа, Сбербанка и ВТБ.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос об отмене штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва» опровергли
В шариатском суде Сингапура опровергли сообщение о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и модели Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:45
Единоборства
Бой Гассиева 27 июля отменен из-за травмы
Бой экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева, запланированный на 27 июня, не состоится из-за травмы боксера.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 03:41
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Срок задержания танкера Grace 1 в Гибралтаре продлен до 15 августа
Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, 4 июля задержали танкер Grace 1. Его команду подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.
Обновлено в 06:32
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Российского врача с 20-летним стажем уволили из-за жалоб на зарплаты
Администрация стоматологической поликлиники №2 в Новосибирске уволило заведующего ортопедическим отделением Романа Салова после его высказываний о нарушениях условий труда в медицинском учреждении.
Обновлено в 06:01
Экономика
Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки
Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
Обновлено в 03:30
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Футбол
Betting Insider: Шандор Варга занимается переходом Трезеге в «Зенит»
По информации источника Betting Insider, британское агентство Base Soccer предлагает услуги своего клиента чемпиону России через своего представителя на восточноевропейском рынке, известного венгерского посредника Шандора Варгу, который уже поспособствовал ранее переезду в Санкт-Петербург защитника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера».
Обновлено в 05:34
Политика
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Общество
В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном
Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:08
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено вчера в 05:26
Политика
МИД ответил на возможное расширение «нормандского формата»
Заместитель главы МИДа Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата».
Обновлено в 04:41
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика
Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой
Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.
Обновлено в 06:30
Политика
В ТАСС сменится главный редактор
В ТАСС со 2 августа сменится главный редактор, им станет Михаил Петров, сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 06:42