Экономика

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум на МосбиржеDP.RU 04:21

Отмечается, что стоимость акций компании обновила исторический максимум. Предыдущий максимум был зафиксирован 19 июля.
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Акции «Норникеля» обновили исторический максимум, поднявшись выше 15 тыс руб

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РБК04:56

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум на Мосбирже

DP.RU04:21

Стоимость акций «Норникеля» установила рекорд на Мосбирже

Вести.Финанс05:15

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

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