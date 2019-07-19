Экономика
Акции «Норникеля» обновили исторический максимум на МосбиржеDP.RU 04:21
Отмечается, что стоимость акций компании обновила исторический максимум. Предыдущий максимум был зафиксирован 19 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:18, Вашингтон
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию паводка в Иркутской области
Обновлено в 08:56
Футбол
БК «Зенит» стартует в Евролиге 4 октября
Баскетбольный «Зенит» стартует 4 октября матчем против «Альбы» (Берлин).
Обновлено в 08:25
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Лучший стрелок – 2» с Томом Крузом
Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок», которая выйдет на экраны спустя 33 года после первой, появился в интернете.
Обновлено в 06:39
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:03
Происшествия
Героиню интервью о героине отпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Героиню интервью о героине Тэо Логос (настоящее имя — Анна Глазова), обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Обновлено в 09:09
Политика
Украина ввела специальные пошлины на газ и дизтопливо из России
Украина ввела специальные пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 18 июля на личной странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США
Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе
Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 06:55
Экономика
В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX
Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX.
Обновлено в 06:50
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:42
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Здоровье
УЗИ и чипирование: как работает неотложная ветеринарная помощь Москвы
Служба неотложной ветеринарной помощи столицы с начала текущего года совершила около 1600 выездов.
Обновлено в 00:26
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году
Минздрав пересмотрел прогноз, касающийся числа курильщиков в России.
Обновлено вчера в 07:48
Здоровье
Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ
Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.
Обновлено в 03:05
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Появилось видео учебного боя танков Abrams и Т-72М
В интернете выложили видеозапись, на кадрах которой запечатлен учебный танковый бой между американским Abrams и советским Т-72М.
Обновлено в 08:15
Экономика
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45
Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что исключение Анкары из программы по американским самолётам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Петербурге под кустами нашли завернутый в простыню труп женщины
В Петербурге под кустами близ дома 13/3 по Меньшиковскому проспекту в 9 часов утра 18 июля прохожие нашли завернутый в простыню труп женщины.
Обновлено в 03:26
Транспорт
В Москве за два года построят еще семь эстакад и тоннель
В ближайшие два года в Москве построят семь эстакад и тоннель при реконструкции развязок на МКАД.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Игры
В Steam началась распродажа в честь годовщины высадки человека на Луну
Распродажа приурочена к годовщине высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну, которая состоялась 20 июля 1969 года.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Без фотошопа: Валерия втягивает живот на фото в бикини
Певица показала подписчикам честное фото. Валерия для миллионов поклонников — пример стиля и красоты.
Обновлено в 00:23