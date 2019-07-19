Экономика

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум на МосбиржеDP.RU 04:21

Отмечается, что стоимость акций компании обновила исторический максимум. Предыдущий максимум был зафиксирован 19 июля.
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Акции «Норникеля» обновили исторический максимум на Мосбирже

DP.RU04:21

Цена акций «Норильского никеля» обновила исторический максимум

Коммерсантъ05:51

Стоимость акций «Норникеля» установила рекорд на Мосбирже

Вести.Финанс05:15

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

РБК04:56

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум, поднявшись выше 15 тыс руб

ПРАЙМ06:21

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАСС04:15

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

Интерфакс03:43
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