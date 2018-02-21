Финансы
Акции «Норникеля» обновили исторический максимумИнтерфакс 03:43
Предыдущий максимум в 14,868 тыс. рублей за акцию был зафиксирован 19 июня текущего года перед дивидендной отсечкой по выплате годовых дивидендов за 2018 год.
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