Экономика
Акции «Норникеля» обновили исторический максимумИнтерфакс 03:43
Предыдущий максимум в 14,868 тыс. рублей за акцию был зафиксирован 19 июня текущего года перед дивидендной отсечкой по выплате годовых дивидендов за 2018 год.
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Общество
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
Обновлено в 03:17
Политика
Меркель не сожалеет об уходе с поста председателя партии ХДС
Напомним, на фоне неудовлетворительных результатов, которые партия Христианско-демократический союз продемонстрировала на земельных выборах в минувшем году году, Ангела Меркель была вынуждена оставить пост председателя, который занимала с 2000 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Названа причина задымления Boeing в Шереметьево
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Обновлено в 04:27
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице
Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.
Обновлено в 06:10
Политика
В Конгрессе США провели обряд изгнания злых духов
Скандал вокруг расистских высказываний президента США Дональда Трампа достиг такого накала, что капеллан палаты представителей провел в здании Конгресса обряд экзорцизма.
Обновлено в 04:18
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05
Футбол
Зидан определился с линией атаки «Реала»
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Обновлено в 05:57
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в Лиге Европы
Во втором квалифицированном раунде кубка Европы соперником ФК «Арсенал» станет бакинский клуб «Нефтчи».
Обновлено в 04:21
Гаджеты
Xiaomi представит игровой смартфон Black Shark 2 Pro
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Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Верховный суд подтвердил частичную ответственность Нидерландов за события в Сребренице
Нидерланды несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман, пытавшихся укрыться на базе голландских миротворцев после падения Сребреницы в июле 1995 года.
Обновлено в 05:50
Политика
Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено вчера в 11:33
Кино
В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»
На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Политика
Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса
Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.
Обновлено 17 июля в 11:23
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Обновлено вчера в 12:27
Религия
В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту
На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Политика
Патрушев предложил защитить молодежь от «идейно-ценностной экспансии»
«Региональным органам власти и местного самоуправления следует изыскивать и не жалеть средства для создания интеллектуальных и культурно-досуговых площадок, молодежных спортивных центров», — добавил Патрушев.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов.
Обновлено вчера в 19:35