Предыдущий максимум в 14,868 тыс. рублей за акцию был зафиксирован 19 июня текущего года перед дивидендной отсечкой по выплате годовых дивидендов за 2018 год.

Политика Меркель не сожалеет об уходе с поста председателя партии ХДС Напомним, на фоне неудовлетворительных результатов, которые партия Христианско-демократический союз продемонстрировала на земельных выборах в минувшем году году, Ангела Меркель была вынуждена оставить пост председателя, который занимала с 2000 года.

Происшествия Названа причина задымления Boeing в Шереметьево Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии «Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.

Происшествия Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.

Политика В Конгрессе США провели обряд изгнания злых духов Скандал вокруг расистских высказываний президента США Дональда Трампа достиг такого накала, что капеллан палаты представителей провел в здании Конгресса обряд экзорцизма.

Гаджеты Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.

Футбол Зидан определился с линией атаки «Реала» Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.

Футбол Определился соперник тульского «Арсенала» в Лиге Европы Во втором квалифицированном раунде кубка Европы соперником ФК «Арсенал» станет бакинский клуб «Нефтчи».

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе» Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Происшествия Верховный суд подтвердил частичную ответственность Нидерландов за события в Сребренице Нидерланды несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман, пытавшихся укрыться на базе голландских миротворцев после падения Сребреницы в июле 1995 года.

Политика Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".

Политика Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.

Кино В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки» На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Экономика Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.

Политика Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.

Политика Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.

Политика МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.

Происшествия В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.

Религия В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.

Политика Патрушев предложил защитить молодежь от «идейно-ценностной экспансии» «Региональным органам власти и местного самоуправления следует изыскивать и не жалеть средства для создания интеллектуальных и культурно-досуговых площадок, молодежных спортивных центров», — добавил Патрушев.