Экономика

Акции «Норникеля» обновили исторический максимумИнтерфакс 03:43

Предыдущий максимум в 14,868 тыс. рублей за акцию был зафиксирован 19 июня текущего года перед дивидендной отсечкой по выплате годовых дивидендов за 2018 год.
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Акции «Норникеля» обновили исторический максимум на Мосбирже

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Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили исторический максимум

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Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

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