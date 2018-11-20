Следствием ареста главы альянса Nissan – Mitsubishi – Renault стало падение цен на акции упомянутых компаний, сообщает «Коммерсантъ». Снижение цены акций каждой компании превышает отметки в 5%, а японский индекс Nikkei 225 потерял 1%.

Акции Nissan и Mitsubishi дешевеют на новостях об аресте главы альянса

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