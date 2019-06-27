Экономика
Акции НЛМК упали на 5,5% из-за продажи части пакета ЛисинаИнтерфакс 03:23
Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) упали в начале торгов на Московской бирже в пятницу на 5,5% (до 161 рубля за штуку) на новостях о продаже части пакета Владимира Лисина.
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