Экономика

Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинамSrnsk 14:40

США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината. Всвязи с этим прибыль группы компаний НЛМК будет ниже прогноза.
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США отказались отменить 25%-ную пошлину на сталь для Новолипецкого меткомбината

Интерфакс09:48

Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам

Srnsk14:40

НЛМК не уйдет от пошлин

Коммерсантъ11:21

Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК

РБК12:02
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Как месяц рождения влияет на характер и здоровье волгоградцев

Специалисты уверены, что месяц, в котором мы рождаемся, накладывает отпечаток не только на нашу личность, но и на здоровье.
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Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.
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Авто

Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис

Выводящий из России всю свою легковую линейку автомобилей Ford объявил о специальных ценах на сервисное обслуживание.
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Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
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Экономика

ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей

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Арсенал (Тула) — Спартак 3:0

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Дочь Началовой исполнила мамину песню

Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Авто

Стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max в России

На российском рынке начали продавать обновлённый японский пикап Isuzu D-Max, который предлагается в шести модификациях.
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Музыка

Егор Крид сохранил сценическое имя после ухода из Black Star

Недавно стало известно, что 24-летний Егор Крид покидает Black Star. При этом артист сохранит свое сценическое имя.
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Происшествия

Девушка погибла под поездом на станции метро «Фрунзенская»

Обновлено в 05:17
Происшествия

Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:18
Футбол

Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:39
Религия

Православные отмечают Чистый четверг

Православные христиане сегодня отмечают один из символичных дней Страстной недели — Великий четверг, или, как его называют в народе, Чистый четверг.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Появились новые свидетельства постановочных химатак в сирийской Думе

Ранее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.
Обновлено в 13:51
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Происшествия

Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Политика

Команда Зеленского предрекла прощальную гадость от Порошенко

Советник победившего на выборах Владимира Зеленского Айварас Абромавичус предположил, что сотрудничество с правительством будет проходить более конструктивно, чем с Верховной Радой.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

Ряд стран заинтересовались российской системой распознавания лиц

Россия получила несколько заявок на поставку системы распознавания лиц для контроля доступа на закрытые объекты и расследования инцидентов, сообщает в четверг "Ростех".
Обновлено в 15:22
Политика

Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 08:28
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию

Обновлено в 04:10
Политика

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине

В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 15:05
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Космос

Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи

Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
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Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Футбол

В Лиге чемпионов могут ввести дивизионы

Президент ECA Андреа Аньелли предлагает ввести в главном клубном турнире мира систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс

Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой рассказала, что станет с платьями певицы

Анна Исаева рассказала, что станет с многочисленными платьями певицы.
Обновлено вчера в 20:46
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