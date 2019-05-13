Финансы
Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5%Аргументы и Факты 06:21
Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи. На закрытии торгов 10 мая акции Мосбиржи стоили 91,67 рубля за штуку.
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Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани
Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
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Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Музыка
Лазарев пофантазировал о жизни после победы в «Евровидении»
Представитель России на международном песенном конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев рассказал, каким видит будущее после победы.
Обновлено в 11:00
Политика
Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), следует из сообщения компании.
Обновлено в 11:14
Технологии
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Энергетика
PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на $500 млн
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Обновлено в 11:18
Энергетика
США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию
Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Политика
Китай ввел ответные пошлины на товары из США
5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно».
Обновлено в 09:56
Политика
Климкин поставил ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Аргентине вооруженный мужчина пытался попасть в президентский дворец
Франсиско Ариэль Мунис, 36 лет, пытался попасть в здание президентского дворца (Каса Росада), он принес с собой ящик с пистолетом.
Обновлено в 10:32
Гаджеты
Тизеры подтверждают наличие квадрокамеры у смартфона Honor 20
Обновлено в 02:56
Хоккей
Россия — Чехия 2:0 (2-й перерыв)
Сборная России по хоккею открыла счёт в матче группового этапа чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 10:41
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Трое детей погибли при обстреле в сирийской Хаме
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Волочкова захотела измерить длину острова шпагатом
Известная российская балерина Анастасия Волочкова хочет измерить мальдивский остров Кудафуши с помощью шпагата.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Каменском районе объявили траур
Обновлено в 05:30
Здоровье
В Кургане диабетики выйдут на митинг из-за недоступности инсулина
19 мая в Кургане состоится митинг, организаторами которого стали диабетики и родители инсулинозависимых детей.
Обновлено в 07:23
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:53
Наука
Большие панды оказались почти хищниками
Известно, что панды изредка могут есть и животную пищу, вроде птичьих яиц или падали, но в их диете она составляет крайне незначительную долю и прожить без нее животные могут, а без бамбука — нет.
Обновлено в 09:02
Кино
Бенедикт Камбербэтч получил премию BAFTA за сериал «Патрик Мелроуз»
Сериал "Убивая Еву", получил три награды (а фигурировал в 14-ти номинациях): за лучшую женскую роль, лучшую женскую роль второго плана и премию в категории "Драма".
Обновлено в 03:38