Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5%Аргументы и Факты 06:21

Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи. На закрытии торгов 10 мая акции Мосбиржи стоили 91,67 рубля за штуку.

Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5%

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