Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%Коммерсантъ 03:28
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
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Музыка
Сергей Шнуров рассказал, почему распускает «Ленинград»
Обновлено в 09:28
Политика
Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине
Обновлено в 03:52
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Политика
Путину в Казани показали новейшую авиатехнику
Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Трамп захотел встречи с Путиным
Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.
Обновлено в 09:45
Экономика
«Автодор» в 2018 году построил менее половины запланированных дорог
Как отмечается, по итогам прошлого года "Автодор" построил всего 1,07 тыс. км из запланированных 1,46 тыс. км платных участков автодорог.
Обновлено в 09:51
Политика
Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд
Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Кино
Дейнерис Таргариен не понравился финал «Игры престолов»
Обновлено в 08:16
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Политика
Климкин угрожает России за выдачу паспортов на Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опять грозит России за выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию
Обновлено в 08:20
Политика
Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Ливерпуль» получил больше призовых за сезон АПЛ, чем «Манчестер Сити»
Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам английской Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании
Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Политика
Украина заявила об «ограниченных возможностях» выданных в Донбассе российских паспортов
Гуцуляк утверждает, что недовольство связано с тем, что выданные по упрощенной схеме документы будут иметь отметку об "ограниченных возможностях" и будут действительны только на территории Ростовской области.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Обновлено в 08:41
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Футбол
Арустамян сообщил о новом генеральном директоре «Спартака»
Обновлено в 09:31
Наука
Увеличение размера полового органа назвали опасным и бесполезным
По данным исследования, процедуры по увеличению размера полового члена не всегда были эффективными и часто приводили к осложнениям.
Обновлено вчера в 09:41
Авто
Opel выпустил первый подключаемый гибрид на основе Opel Grandland X
Компания Opel представила гибридную версию кроссовера Grandland X под названием Hybrid4.
Обновлено в 03:38
Авто
Названы самые угоняемые автомобили России
Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».
Обновлено в 09:47
Происшествия
Рестлер умер во время боя в Лондоне
Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес умер во время поединка в Лондоне.
Обновлено в 06:23
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39