Акции Мосбиржи упали почти на 7%Коммерсантъ 03:28

Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.

Акции Мосбиржи упали почти на 7%

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