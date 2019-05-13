Финансы

Акции Мосбиржи упали почти на 7%Коммерсантъ 03:28

Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
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Акции Московской биржи подешевели более чем на 5%

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РБК04:44

Акции Мосбиржи упали почти на 7%

Коммерсантъ03:28

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Рынок акций РФ меняется разнонаправленно, «Мосбиржа» упала из-за отсечки по дивидендам

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Взгляд.ру03:15

Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно

Банки.ру03:02
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На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

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Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине

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Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Политика

Путину в Казани показали новейшую авиатехнику

Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.
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Происшествия

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Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
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Обновлено в 09:45
Экономика

«Автодор» в 2018 году построил менее половины запланированных дорог

Как отмечается, по итогам прошлого года "Автодор" построил всего 1,07 тыс. км из запланированных 1,46 тыс. км платных участков автодорог.
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Политика

Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд

Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Кино

Дейнерис Таргариен не понравился финал «Игры престолов»

Обновлено в 08:16
Политика

Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100

Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Политика

Климкин угрожает России за выдачу паспортов на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опять грозит России за выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Обновлено в 08:20
Политика

Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Футбол

«Ливерпуль» получил больше призовых за сезон АПЛ, чем «Манчестер Сити»

Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам английской Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона.
Обновлено в 07:18
Кино

Российский сайт продает билеты на Каннский фестиваль за 15 тысяч евро

Обновлено в 08:48
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Происшествия

Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании

Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Политика

Украина заявила об «ограниченных возможностях» выданных в Донбассе российских паспортов

Гуцуляк утверждает, что недовольство связано с тем, что выданные по упрощенной схеме документы будут иметь отметку об "ограниченных возможностях" и будут действительны только на территории Ростовской области.
Обновлено в 09:28
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51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

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Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России

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Арустамян сообщил о новом генеральном директоре «Спартака»

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Наука

Увеличение размера полового органа назвали опасным и бесполезным

По данным исследования, процедуры по увеличению размера полового члена не всегда были эффективными и часто приводили к осложнениям.
Обновлено вчера в 09:41
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Opel выпустил первый подключаемый гибрид на основе Opel Grandland X

Компания Opel представила гибридную версию кроссовера Grandland X под названием Hybrid4.
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«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»

Обновлено в 08:08
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Названы самые угоняемые автомобили России

Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».
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Происшествия

Рестлер умер во время боя в Лондоне

Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес умер во время поединка в Лондоне.
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В России подешевел кроссовер Nissan Murano

Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39
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