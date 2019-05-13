Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%Коммерсантъ 03:28
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика
Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»
Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.
Обновлено в 04:22
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Общество
Подавляющее большинство россиян признались в любви к своей работе
Большинству россиян (85%), опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), нравится их работа.
Обновлено в 04:24
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Польша оценила объём возможных репараций от Германии в $1 трлн
Объём компенсаций от Германии, которые Польша может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, составляет примерно $1 трлн, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик изданию Sieci.
Обновлено в 04:58
Экономика
Московский Кредитный Банк запускает программу для бизнеса по привлечению новых клиентов
Московский Кредитный Банк объявляет о запуске партнерской программы по привлечению новых клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ), говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 04:18
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Общество
ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей
Обновлено в 02:31
Футбол
Яя Туре опроверг слухи о завершении карьеры
Бывший футболист "Манчестер Сити" Яя Туре опроверг слухи о том, что он закончил карьеру футболиста.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Число погибших из-за циклона «Фани» в Индии увеличилось до 64
В Индии в штате Одиша число погибших из-за циклона «Фани» увеличилось до 64 человек.
Обновлено в 02:08
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Спорт
Евгения Медведева: В Канаде стараюсь оставаться россиянкой
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поделилась впечатлениями от жизни в Канаде.
Обновлено в 04:49
Политика
В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани
Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
Обновлено в 05:01
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Спорт
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Политика
В Чехии оценили возможность введения новых санкций ЕС против России
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Саудовская Аравия заявила о диверсии на своих нефтяных танкерах в ОАЭ
Как рассказал министр, один из танкеров направлялся за нефтью в порт Рас-Танура в одноименном городе в Саудовской Аравии.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти
Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Здоровье
Кардиохирург рассказал, как избежать внезапной смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава дал рекомендации, как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты.
Обновлено в 01:13
Здоровье
Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края
Белоруссия ограничила ввоз птицы из Ставропольского края России из-за болезни Ньюкасла, сообщил в понедельник департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
Водители маршруток устроили забастовку в Новосибирске
Водители маршрутных такси №10 в понедельник, 13 мая, устроили забастовку на Акатуйском жилмассиве.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39