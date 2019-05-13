Финансы

Акции Мосбиржи упали почти на 7%Коммерсантъ 03:28

Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
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Акции Мосбиржи в начале торгов упали до 85,7 рубля за бумагу

ТАСС03:36

Акции Мосбиржи упали почти на 7%

Коммерсантъ03:28

Рынок акций РФ меняется разнонаправленно, «Мосбиржа» упала из-за отсечки по дивидендам

ПРАЙМ03:22

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:15

Стоимость акций Мосбиржи упала на 6,4% после открытия торгов

DP.RU03:40
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Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

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Баскетбол

«Торонто» одержал победу в серии с «Филадельфией»

"Торонто" победил в серии со счетом 4-3 и в финале Восточной конференции будет бороться с "Милуоки Бакс" — чемпионом регулярки.
Обновлено вчера в 22:01
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение»

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Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Политика

Крым – это Россия: жители Запада все охотнее признают очевидное

Во Франции, США и Великобритании люди с высшим образованием, а значит более информированные и в большей мере обладающие аналитическими способностями, признают полуостров неотъемлемой частью Российской Федерации чаще тех, чей уровень образования средний и низкий.
Обновлено в 03:00
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на флагманы Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE

Речь идет о флагмане Mi 9 SE 2, стоимость которого теперь сравнялась с Mi 8. Разница в цене гаджетов составляет всего восемь долларов, в связи с чем покупатель может выбрать сразу между двумя устройствами.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Кино

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Авто

Ателье Mansory представило дикий Lamborghini Urus

Возможно вы помните, как в начале марта текущего года на автосалоне в Женеве немецкая фирма представила свое видение итальянского внедорожника Lamborghini Urus.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов

Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в Россию отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов

Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес

Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась со своим возлюбленным

Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась со своим возлюбленным Стоит отметить, что Мария и Влад встречались более двух лет, а в августе 2017 года в ряде СМИ даже появлялись слухи о помолвке дочери политика и ее возлюбленного.
Обновлено в 03:30
Общество

ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей

Обновлено в 02:31
Музыка

Сергей Шнуров ответит на все вопросы в Московском театре мюзикла

13 мая в Московском театре мюзикла состоится творческая встреча с основателем и бессменным лидером группы «Ленинград», поэтом, художником, актером и популярным блогером Сергеем Шнуровым.
Обновлено в 02:09
Общество

Татьяна Голикова выступила против сокращения выходных в мае

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против предложения сокращения праздничных дней в мае, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:24
Политика

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

Поводом для жалобы стала резкая критика, которой глава государства подверг решение ОАСК о признании незаконной национализации Приватбанка.
Обновлено в 03:30
ЖКХ

В Абакане из-за холодов возобновили отопительный сезон

Отопительный сезон возобновили в Абакане в понедельник из-за похолодания, говорится в сообщении мэрии.
Обновлено в 02:34
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах

Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 03:23
Общество

Отдельную рассадку детей и родителей в самолетах хотят запретить

Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Обновлено в 01:19
Политика

Сегодня в Киеве будут судить Владимира Зеленского

Суть претензий украинской Фемиды к 41-летнему гражданину Зеленскому сводится к умышленной демонстрации начинающим политиком избирательного бюллетеня с зачеркнутым квадратиком напротив своего имени.
Обновлено в 03:28
Политика

Польша отказалась принимать делегацию Израиля

В пресс-релизе отмечается, что израильское правительство в последнюю минуту внесло изменения, которые предполагали, что члены делегации поднимут вопрос о реституции бывшей еврейской собственности в Польше.
Обновлено в 02:43
Здоровье

Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы со Ставрополья

Ограничения вводятся на ввоз со Ставрополья живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов её переработки.
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Фотогалерея дня: кредитная карта Apple Card

Компания Apple в марте представила кредитную карту Apple Card.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
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