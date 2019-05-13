Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%Коммерсантъ 03:28
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
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Баскетбол
«Торонто» одержал победу в серии с «Филадельфией»
"Торонто" победил в серии со счетом 4-3 и в финале Восточной конференции будет бороться с "Милуоки Бакс" — чемпионом регулярки.
Обновлено вчера в 22:01
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В Израиле официально началось «Евровидение»
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Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
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Политика
Крым – это Россия: жители Запада все охотнее признают очевидное
Во Франции, США и Великобритании люди с высшим образованием, а значит более информированные и в большей мере обладающие аналитическими способностями, признают полуостров неотъемлемой частью Российской Федерации чаще тех, чей уровень образования средний и низкий.
Обновлено в 03:00
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на флагманы Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE
Речь идет о флагмане Mi 9 SE 2, стоимость которого теперь сравнялась с Mi 8. Разница в цене гаджетов составляет всего восемь долларов, в связи с чем покупатель может выбрать сразу между двумя устройствами.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
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Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Авто
Ателье Mansory представило дикий Lamborghini Urus
Возможно вы помните, как в начале марта текущего года на автосалоне в Женеве немецкая фирма представила свое видение итальянского внедорожника Lamborghini Urus.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов
Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
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Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в Россию отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов
Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась со своим возлюбленным
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась со своим возлюбленным Стоит отметить, что Мария и Влад встречались более двух лет, а в августе 2017 года в ряде СМИ даже появлялись слухи о помолвке дочери политика и ее возлюбленного.
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Общество
ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей
Обновлено в 02:31
Музыка
Сергей Шнуров ответит на все вопросы в Московском театре мюзикла
13 мая в Московском театре мюзикла состоится творческая встреча с основателем и бессменным лидером группы «Ленинград», поэтом, художником, актером и популярным блогером Сергеем Шнуровым.
Обновлено в 02:09
Общество
Татьяна Голикова выступила против сокращения выходных в мае
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против предложения сокращения праздничных дней в мае, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:24
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
Поводом для жалобы стала резкая критика, которой глава государства подверг решение ОАСК о признании незаконной национализации Приватбанка.
Обновлено в 03:30
ЖКХ
В Абакане из-за холодов возобновили отопительный сезон
Отопительный сезон возобновили в Абакане в понедельник из-за похолодания, говорится в сообщении мэрии.
Обновлено в 02:34
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах
Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 03:23
Общество
Отдельную рассадку детей и родителей в самолетах хотят запретить
Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Обновлено в 01:19
Политика
Сегодня в Киеве будут судить Владимира Зеленского
Суть претензий украинской Фемиды к 41-летнему гражданину Зеленскому сводится к умышленной демонстрации начинающим политиком избирательного бюллетеня с зачеркнутым квадратиком напротив своего имени.
Обновлено в 03:28
Политика
Польша отказалась принимать делегацию Израиля
В пресс-релизе отмечается, что израильское правительство в последнюю минуту внесло изменения, которые предполагали, что члены делегации поднимут вопрос о реституции бывшей еврейской собственности в Польше.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы со Ставрополья
Ограничения вводятся на ввоз со Ставрополья живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов её переработки.
Обновлено в 03:32
Гаджеты
Фотогалерея дня: кредитная карта Apple Card
Компания Apple в марте представила кредитную карту Apple Card.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14