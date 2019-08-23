Представитель ФАС заявил, что такое ходатайство есть в службе. Банк намерен продать свою долю в крупнейшем инвестпроекте «Мечела», подтверждает собеседник «Ведомостей», близкий к кредитной организации.

с чего всё началось

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Акции «Мечела» подскочили почти на 10%

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