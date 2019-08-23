Экономика

Акции «Мечела» подскочили почти на 10%Интерфакс 09:15

На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей. "Префы" "Мечела" выросли до 96,05 рубля (+7,2%).
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с чего всё началось

Газпромбанк нашел покупателя на 49% в одном из крупнейших угольных проектов

Представитель ФАС заявил, что такое ходатайство есть в службе. Банк намерен продать свою долю в крупнейшем инвестпроекте «Мечела», подтверждает собеседник «Ведомостей», близкий к кредитной организации.
Ведомости08:05

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«Мечел» не получал предложение Газпромбанка о выкупе доли в Эльге

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Основатель Yota стал претендентом на ключевой угольный актив «Мечела»

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ТАСС10:25

Акции «Мечела» подорожали на 10% на новостях о продаже доли в Эльгинском месторождении

Ведомости09:53

Акции «Мечела» подскочили почти на 10%

Интерфакс09:15
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Политика

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

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Китай ударил по США ответными пошлинами

Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.
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В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»

В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
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Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
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Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Кино

Скончался режиссер Михаил Ведышев

Обновлено в 10:53
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Латыпов завоевал бронзу на ЧМ по летнему биатлону

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Привиться от гриппа смогут псковичи у гипермаркета «Империал»

С 26 по 30 августа и со 2 по 6 сентября Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Главком ЗВО Журавлев наградил победительниц «Танкового триатлона»

Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу в Доме офицеров в Петербурге.
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Политика

Кремль анонсировал «важное заявление» Путина

В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить

Обновлено в 04:13
Происшествия

Семь пассажиров самолета попали в больницу после экстренной посадки

Посадка была совершена вполне удачно в Гонолулу. Семи пассажирам, в том числе двум детям потребовалась помощь медиков.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Общество

Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников

В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Берлине велосипедист застрелил прохожего

Один человек погиб в результате стрельбы в берлинском районе Моабит, сообщила местная полиция.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено вчера в 06:31
Политика

Волкер заявил о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату".
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Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Обновлено в 04:20
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Toyota представила автомобиль для Олимпиады

Toyota, которая стала спонсором летней Олимпиады текущего года, передаст организаторам игр 3,7 тысяч различных транспортных средств, в число которых вошли автобусы на водородных топливных элементах, беспилотные шаттлы, моторизованные модули для людей с ограниченными возможностями и даже летающий автомобиль.
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Россия и Украина не договорились об обмене Сенцова на Вышинского

Украинский режиссер Олег Сенцов и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина.
Обновлено в 03:49
Экономика

Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в Краснодаре

В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков.
Обновлено в 07:42
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«Оренбург» арендовал третьего игрока у «Динамо»

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80 предприятий Подмосковья примут участие в МАКС-2019

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Общество

В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры

Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.
Обновлено в 03:36
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В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено вчера в 15:20
Кино

Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году

Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
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Александр Медведев: «Ребята борются, Кубок мира будет привлекать все больше молодых хоккеистов»

Председатель правления МХЛ Александр Медведев поделился ожиданиями от Кубка мира среди молодежных команд «Сириус».
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В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
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Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию

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Российский бизнесмен, работающий в сфере телекоммуникаций. Основатель и владелец компании «СКАРТЕЛ», занимающейся технологией Mobile WiMAX, а также держатель акций «Yota». Он и Сергей Адоньев считаются ключевыми игроками на рынке технологии 4G в России.
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Крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали. Запасы угля по стандартам JORC на 31 декабря 2011 составляют 2,2 млрд т.
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