Экономика
Акции «Мечела» подскочили почти на 10%Интерфакс 09:15
На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей. "Префы" "Мечела" выросли до 96,05 рубля (+7,2%).
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с чего всё началось
Представитель ФАС заявил, что такое ходатайство есть в службе. Банк намерен продать свою долю в крупнейшем инвестпроекте «Мечела», подтверждает собеседник «Ведомостей», близкий к кредитной организации.Ведомости08:05
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Китай ударил по США ответными пошлинами
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Посадка была совершена вполне удачно в Гонолулу. Семи пассажирам, в том числе двум детям потребовалась помощь медиков.
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В Берлине велосипедист застрелил прохожего
Один человек погиб в результате стрельбы в берлинском районе Моабит, сообщила местная полиция.
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Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
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Волкер заявил о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»
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Украинский режиссер Олег Сенцов и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина.
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В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков.
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Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
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Александр Медведев: «Ребята борются, Кубок мира будет привлекать все больше молодых хоккеистов»
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В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
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Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
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