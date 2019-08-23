Экономика
Акции «Мечела» подскочили почти на 10%Интерфакс 09:15
На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей. "Префы" "Мечела" выросли до 96,05 рубля (+7,2%).
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Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна (одного из основателей телекомоператора Yota, в настоящее время принадлежит «Мегафону») подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении у Газпромбанка 49% в одном из крупнейших в России угольных проектов – Эльге (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля).Ведомости08:05
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Основатель Huawei заявил, что компания справится с убытками из-за санкций США Глава компании Жэнь Чжэнфэй предполагал, что Huawei потеряет до 30 млрд долларов выручки в 2019 году.
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Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нужд
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В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть, сообщает РИА Новости.
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Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.
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На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
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Диетологи рассказали о том, какие продукты могут защитить организм человека от воспалений.
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Медики удалили у 59-летней женщины рекордно огромную опухоль яичника, сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
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Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
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В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре
В Адлерском районе Сочи оперативники накануне задержали пятерых зачинщиков ночной массовой перестрелки в Краснодаре, участниками которой стали несколько десятков человек.
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Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
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Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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