Экономика

Акции «Мечела» подскочили почти на 10%Интерфакс 09:15

На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей. "Префы" "Мечела" выросли до 96,05 рубля (+7,2%).
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с чего всё началось

Газпромбанк нашел покупателя на 49% в одном из крупнейших угольных проектов

Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна (одного из основателей телекомоператора Yota, в настоящее время принадлежит «Мегафону») подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении у Газпромбанка 49% в одном из крупнейших в России угольных проектов – Эльге (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля).
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Подробнее о событии

Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%

ТАСС10:25

Альберт Авдолян заинтересовался углем Эльги

Коммерсантъ10:14

«Мечел» не получал предложение Газпромбанка о выкупе доли в Эльге

ПРАЙМ11:46

Основатель Yota стал претендентом на ключевой угольный актив «Мечела»

РБК09:56

Акции «Мечела» подорожали на новостях о продаже доли в Эльге

Rambler News Service10:47

«Мечел» не получал предложения от Газпромбанка о выкупе 49% в Эльге

Интерфакс12:01

Акции «Мечела» подорожали на 10% на новостях о продаже доли в Эльгинском месторождении

Ведомости09:53
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Основатель Huawei заявил, что компания справится с убытками из-за санкций США Глава компании Жэнь Чжэнфэй предполагал, что Huawei потеряет до 30 млрд долларов выручки в 2019 году.
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Китай ударил по США ответными пошлинами

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Продажи новых домов в США в июле сократились на 12,8% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 635 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
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Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип

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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Альберт Аликович Авдолян
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Крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали. Запасы угля по стандартам JORC на 31 декабря 2011 составляют 2,2 млрд т.
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