Экономика
Акции «Мечела» подскочили почти на 10%Интерфакс 09:15
На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей. "Префы" "Мечела" выросли до 96,05 рубля (+7,2%).
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с чего всё началось
Представитель ФАС заявил, что такое ходатайство есть в службе. Банк намерен продать свою долю в крупнейшем инвестпроекте «Мечела», подтверждает собеседник «Ведомостей», близкий к кредитной организации.Ведомости08:05
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Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Экономика
Mastercard уведомила власти Германии и Бельгии о крупной утечке данных клиентов
Международная платежная система Mastercard направила регуляторам Бельгии и Германии уведомление о взломе системы с данными клиентов, замеченном компанией 19 августа.
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Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Обновлено в 12:35
Происшествия
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В поле возле аэропорта Жуковский 23 августа начали разрезать самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку.
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Кино
Анонсирована экранизация «Метро 2033»
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено в 08:32
Политика
Власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian
Заместитель председателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал исправление в британском издании The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля "Таврида - АРТ", где изначально упоминалась Россия, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:46
Происшествия
В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля
Уголовное дело в отношении еще одного участника митинга в Москве 27 июля направлено в суд.
Обновлено в 08:38
Спорт
В Болгарии скончался 16-летний российский ватерполист
Обновлено в 12:55
Политика
Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Обновлено вчера в 23:25
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Сутормин пообещал перевести один миллион рублей своему первому тренеру
Этим летом Алексей перебрался из «Оренбурга» в «Рубин», а через полторы недели из казанской команды в «Зенит».
Обновлено в 12:30
Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам
Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:35
Футбол
«График игр Джикии и Зобнина вызывает тревогу»
Состав сборной на матчи с Шотландией и Казахстаном будет объявлен 26 августа Чалов — в молодежке.
Обновлено в 11:05
Политика
Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева
Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.
Обновлено в 00:33
Политика
МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным
Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В результате камнепада в Дагестане погибли два человека
Два человека погибли в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское МВД.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
В России начата разработка оружия «на новых физических принципах»
Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе начали разработку оружия на новых физических принципах, говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.
Обновлено в 13:28
Кино
«Матрицу 4» снимет оператор «Храброго сердца» Джон Толл
Известно, что главные роли в «Матрице 4» вновь сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Съемки фильма стартуют в 2020 году.
Обновлено в 07:56
Политика
Посольство США запросило срочный консульский доступ к Уилану
Посольство Соединенных Штатов в Москве запросило в МИД РФ срочный консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, которого обвиняют в России в шпионаже, сообщает американское диппредставительство в Twitter.
Обновлено в 12:28
Гаджеты
Раскрыт уровень производительности нового Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Глава Redmi Лю Вейбинг официально заявил, что следующий смартфон компании, Redmi Note 8 Pro, будет работать на базе недавно анонсированного процессора Helio G90T, в первую очередь созданного для мобильного гейминга.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В турецком отеле нашли виновных в трагедии с девочкой
Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме, где пострадала 12-летняя девочка из России, обвинил в инциденте ее родителей.
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Шоу-бизнес
Маму Тимати заблокировали в Instagram за видео с обнаженной внучкой
Симона Юнусова, мама популярного рэп-исполнителя Тимати, была заблокирована в соцсети Instagram.
Обновлено в 07:27
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45