Представитель ФАС заявил, что такое ходатайство есть в службе. Банк намерен продать свою долю в крупнейшем инвестпроекте «Мечела», подтверждает собеседник «Ведомостей», близкий к кредитной организации.

с чего всё началось

На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей. "Префы" "Мечела" выросли до 96,05 рубля (+7,2%).

Акции «Мечела» подскочили почти на 10%

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