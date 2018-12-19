Футбол

Акции «Манчестер Юнайтед» выросли на 6%
Все про Спорт ру
17:16

После увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» - цена акций клуба выросла сразу на шесть процентов. В понедельник цена акций составляла 17,30 доллара, а после увольнения португальца во вторник, цена акций выросла до 18,39 долларов.
Все про Спорт ру17:16

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«Манчестер Юнайтед» подорожал после увольнения Моуринью

Газета.Ru15:49

Акции «МЮ» выросли на 6% после увольнения Моуринью

Eurosport.ru14:03

Акции «Манчестер Юнайтед» выросли в цене на 6% после отставки Моуринью

Чемпионат12:45

Акции «МЮ» поднялись в цене на 6 процентов после увольнения Моуринью

Спорт-Экспресс12:29

Акции «МЮ» выросли в цене на 6% после отставки Моуринью

Sports.ru12:11

Акции «МЮ» резко выросли

Евро-футбол.ру08:59

Акции МЮ на бирже выросли на 6% после увольнения Моуриньо

Soccer.ru03:41
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:06, Ашберн
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По информации источника, каталонская команда намерена арендовать 26-летнего колумбийского футболиста у «Валенсии» в предстоящее зимнее трансферное окно.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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