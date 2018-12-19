Футбол

Увольнение Моуринью привело к росту цен акций «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ru
19:40

Цена акции «Манчестер Юнайтед» сразу выросла на 6% после увольнения главного тренера Жозе Моуринью, сообщает Independent. Во вторник руководство «МЮ» объявило о расторжении контракта с португальским специалистом. По данным издания, стоимость акции клуба выросла с $17,3 до $18,39.
Sport24.ru19:40

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Увольнение Моуринью привело к росту цен акций «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru19:40

«Манчестер Юнайтед» подорожал после увольнения Моуринью

Газета.Ru15:49

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Акции «МЮ» выросли в цене на 6% после отставки Моуринью

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Акции «МЮ» резко выросли

Евро-футбол.ру08:59

Акции МЮ на бирже выросли на 6% после увольнения Моуриньо

Soccer.ru03:41
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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