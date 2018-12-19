Футбол

Увольнение Моуринью привело к росту цен акций «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ru
вчера в 19:40

Цена акции «Манчестер Юнайтед» сразу выросла на 6% после увольнения главного тренера Жозе Моуринью, сообщает Independent. Во вторник руководство «МЮ» объявило о расторжении контракта с португальским специалистом. По данным издания, стоимость акции клуба выросла с $17,3 до $18,39.
Sport24.ruвчера в 19:40

Подробнее о событии

Увольнение Моуринью привело к росту цен акций «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ruвчера в 19:40

«Манчестер Юнайтед» подорожал после увольнения Моуринью

Газета.Ruвчера в 15:49

Акции «Манчестер Юнайтед» выросли в цене на 6% после отставки Моуринью

Чемпионатвчера в 12:45

Акции «МЮ» поднялись в цене на 6 процентов после увольнения Моуринью

Спорт-Экспрессвчера в 12:29

Акции «МЮ» выросли в цене на 6% после отставки Моуринью

Sports.ruвчера в 12:11

Акции «МЮ» резко выросли

Евро-футбол.рувчера в 08:59

Акции МЮ на бирже выросли на 6% после увольнения Моуриньо

Soccer.ruвчера в 03:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7152 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Футбол

Сульшер прибыл на первую тренировку «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 03:15
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги

"Тоттенхэм Хотспур" одержал победу над "Арсеналом" в матче финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Головин дисквалифицирован на 4 матча

Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин исключён из состава команды на четыре ближайших матча, сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Обновлено в 02:01
Футбол

Кокорин в СИЗО читает Новый Завет и хочет чаще общаться со священником

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в СИЗО уделяет время духовному самообразованию, сообщают «Известия».
Обновлено в 02:58
Футбол

«Милан» решит судьбу Гаттузо до конца года

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост уже в январе.
Обновлено в 02:02
Футбол

Гарет Бэйл: «Действительно хочу выиграть еще один трофей»

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подвел итоги матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против "Касимы" (3:1).
Обновлено вчера в 14:05
Футбол

«Хоффенхайм» обратился в полицию из-за дрона на тренировке

Полиция расследует причины появления дрона на одной из последних тренировок «Хоффенхайма», сообщает BBC.
Обновлено в 02:07
Футбол

«Атлетико» опроверг информацию о покупке Эрнандеса «Баварией»

«Атлетико» прокомментировал информацию о скором переходе защитника команды Лукаса Эрнандеса в «Баварию».
Обновлено вчера в 19:08
Футбол

Кавазашвили рассказал, что Мутко спас РФС от банкротства

Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили оценил работу Виталия Мутко на посту президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 03:53
Футбол

Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»

Обновлено в 00:54
Футбол

«Краснодар» нацелился на трансфер полузащитника сборной Швеции Олссона

Обновлено в 01:48
Футбол

«Реал» выделит 70 млн евро на трансфер Санчо

18-летний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо находится в сфере интересов мадридского "Реала".
Обновлено в 02:58
Футбол

Титульным спонсором КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР выступит «Фонбет»

Телеканал «Матч ТВ» и букмекерская компания «Фонбет» заключили спонсорское соглашение в рамках КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР, который пройдет с 21 по 29 января 2019 года в спортивном комплексе академии Aspire в столице Катара, Дохе.
Обновлено в 03:20
Футбол

Касаев и Плиев покинут «Балтику»

По данным «Матч ТВ», полузащитник Алан Касаев и защитник Константин Плиев, правами на которых владеют соответственно «Локомотив» и «Ростов», по всей видимости, не будут выступать за «Балтику» в весенней части первенства ФНЛ.
Обновлено в 03:34
Футбол

«Зенит» определился с трансферными планами на зиму

Тренерский штаб питерского «Зенита» совместно с руководством клуба определился, какие позиции необходимо укрепить в команде.
Обновлено вчера в 04:05
ещё по теме
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное