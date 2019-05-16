Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%ТАСС 07:32

На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Политика Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.

Футбол Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.

Армия и оружие Назван способ прохода авианосцев США в Черное море США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Политика Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.

Политика Путин поддержал идею обеспечить больше школьников бесплатным питанием Президент России Владимир Путин поддержал идею об увеличении числа детей, получающих бесплатное питание в школах, передает корреспондент РБК.

Экономика Чиновники хотят изменить расчет прожиточного минимума пенсионера Минтруд предложил изменить правила расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.

Происшествия В московском Институте физической химии произошел взрыв Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.

Космос В интернет попали закрытые данные о российских спутниках В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.

Авто Ford представил универсал Focus ST Wagon Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.

Политика Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Происшествия Завершено следствие в отношении главы центра, где умер Марьянов Следственный комитет (СК) закончил расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой.

Политика Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».

Политика Глава «Нафтогаза» назвал ожидаемые сроки переговоров по транзиту газа Переговоры о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года могут возобновиться в июне, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в ходе выступления на инвестиционной конференции Concorde Capital.

Авто В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.

Политика Путин обсудит с Собяниным вывоз мусора из Москвы в другие регионы Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.

Происшествия Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России Судно специального назначения ROXEN Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.

Шоу-бизнес Волочкова назвала длину своего шпагата 43-летняя Анастасия Волочкова открыла подписчикам длину своего шпагата — 2 метра и 20 см. «Ну придумайте что-нибудь еще обо мне», — попросила охочая до сплетен о себе дива.

Гаджеты Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.

Шоу-бизнес Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.

Общество Собянин открыл новое здание отдела МВД по району Очаково-Матвеевское Общая площадь помещений отдела составляла всего 1,3 тыс. кв.м. Строительство нового здания по адресу Очаковское шоссе, д.24, стр.1 заняло два года.