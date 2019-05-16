Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%ТАСС 07:32
На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
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Акции «Лукойла» выросли почти на 5% на планах по сокращению уставного капитала
Rambler News Service07:32
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