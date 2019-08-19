Экономика
Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеровКоммерсантъ вчера в 12:01
Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back. Максимальная стоимость акций достигла отметки 5298 руб. за штуку около 17:00 мск.
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Армия и оружие
В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу
Обновлено вчера в 18:39
Космос
Половина спутников ГЛОНАСС превысила срок работы по заводской гарантии
Самые старые аппараты, запущенные в 2007 году, уже на пять лет превысили срок гарантии.
Обновлено в 00:07
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Происшествия
СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
Российские банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»
Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Минтруд: курение не может быть причиной штрафов на работе
Минтруд поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы, сообщили в министерстве.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Иркутской области
На трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области 19 августа произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
Обновлено в 01:11
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 01:27
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено 18 августа в 00:11
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Глава Гонконга рассказала о создании «платформы для диалога»
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о создании платформы для диалога по урегулированию кризиса.
Обновлено в 00:27
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Банки предложили блокировать карты при подозрительных переводах
Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в законодательство, которые позволят блокировать карты получателя в том случае, если есть подозрения в зачислении на них мошеннических средств.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна
Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обновлено вчера в 22:48
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраля
Курс доллара на торгах в понедельник, 19 августа, превысил отметку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 09:06
Экономика
«Роснефти» замораживают Арктику
Главным выгодоприобретателем инициативы должен стать «Восток Ойл» — проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы (находятся на стадии геологоразведки).
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Россиян предложили освободить от некоторых штрафов
В Госдуму внесен законопроект об освобождении от уплаты штрафа водителем, если информация о его нарушении в течение десяти дней не была опубликована на портале госуслуг.
Обновлено в 01:55
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Нетаньяху заявил, что его жена не оскорбляла Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара уважает Украину и не хотела показать ничего негативного тем, что выкинула на землю хлеб, поданный ей при встрече в аэропорту Киева.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
В США готовят расследование против крупных технологических компаний
Решение о проведении расследования было принято после того, как группа прокуроров провела в июле встречу с представителями министерства юстиции, на которой обсуждались возможные нарушения корпорациями антимонопольного законодательства.
Обновлено в 00:58
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15