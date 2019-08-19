Экономика
Акции «Лукойла» выросли на 5% на новостях об обратном выкупеRambler News Service вчера в 11:18
На 17:57 мск стоимость одной акции нефтяной компании выросла на 5,07% к открытию — до 5,253 тыс. руб. Капитализация компании достигла 3,917 трлн руб. Как сообщалось ранее, 20 июня текущего года акционеры "Лукойла" приняли решение об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа и последующего погашения 35 млн ценных бумаг.
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