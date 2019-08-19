Экономика

Акции «Лукойла» выросли на 5,7% на фоне новостей о buy backТАСС 10:47

Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
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Акции ЛУКОЙЛа подскочили более чем на 5%

РБК10:46

«Лукойл» получил заявки на выкуп 82,9 млн акций, выкупит 35 млн пропорционально заявкам

ПРАЙМ10:30

Акции «Лукойла» выросли на 5,7% на фоне новостей о buy back

ТАСС10:47

«ЛУКОЙЛ» получил заявки от акционеров на продажу 82,89 млн акций

Finam.Ru10:20

Акции «ЛУКОЙЛа» подскочили на 5% на новостях о цене buyback

Интерфакс10:26
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия

Прокуратура отменила уголовное дело против матери, получавшей лекарство из-за рубежа для сына

Транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, получившей на почте заграничное лекарство для сына, страдающего эпилепсией, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 10:56
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Турецкие военные пересекли границу Сирии и вошли в Саракиб

Обновлено в 06:42
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Политика

В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России

Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Космос

В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем

Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11
Политика

Владимир Путин прибыл во Францию

Президент России Владимир Путин начал однодневный визит во Францию.
Обновлено в 10:53
Наука

Физики открыли новое состояние материи

Обновлено в 02:16
Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Следствие сняло с режиссера Васильева подозрение в участии в массовых беспорядках

Следствие сняло с режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева подозрения в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Зинурова.
Обновлено в 10:32
Здоровье

Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет

Обновлено в 09:50
Происшествия

Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге

Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Космос

Рогозин осадил пошутившего о дыре в ракете «Союз» пользователя Twitter

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил в ответ на язвительный комментарий пользователя Twitter о "дырочке" в ракете "Союз".
Обновлено в 10:31
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами

Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено 17 августа в 03:52
Происшествия

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Культура

Курентзис поставил условия проведения Дягилевского фестиваля

Теодор Курентзис сообщил журналистам, что готов быть руководителем Дягилевского фестиваля при определенных условиях.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Барселоне ограбили посла Афганистана

В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Общество

Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Театры

Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра

Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Самарской области обнаружен схрон с оружием

"В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в одном из заброшенных домов поселка Журавлинский Сызранского района обнаружен так называемый схрон", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:59
Экономика

Минэкономразвития: рост ВВП в июле ускорился до 1,7%

Рост ВВП России в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении после роста на 0,8% в июне; с начала года он составил 0,9%. Такая оценка содержится в материалах Минэкономразвития, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:00
Политика

Мефедова и Долженкова освободили из николаевского СИЗО

Напомним, что куликовцев Долженкова и Мефедова удерживают с мая 2014 года.
Обновлено в 09:40
Хоккей

Барбашев подпишет контракт со СКА

Как стало известно СМИ, Барбашев скоро подпишет с «красно-синими» двусторонний контракт.
Обновлено в 08:28
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Наука

Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни

Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском

Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что российские танки не участвовали в сражении под Иловайском в 2014 году.
Обновлено в 06:19
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