Экономика
Акции «Лукойла» выросли на 5,7% на фоне новостей о buy backТАСС 10:47
Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело против матери, получавшей лекарство из-за рубежа для сына
Транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, получившей на почте заграничное лекарство для сына, страдающего эпилепсией, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 10:56
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11
Политика
Владимир Путин прибыл во Францию
Президент России Владимир Путин начал однодневный визит во Францию.
Обновлено в 10:53
Наука
Физики открыли новое состояние материи
Обновлено в 02:16
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Следствие сняло с режиссера Васильева подозрение в участии в массовых беспорядках
Следствие сняло с режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева подозрения в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Зинурова.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Космос
Рогозин осадил пошутившего о дыре в ракете «Союз» пользователя Twitter
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил в ответ на язвительный комментарий пользователя Twitter о "дырочке" в ракете "Союз".
Обновлено в 10:31
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено 17 августа в 03:52
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Культура
Курентзис поставил условия проведения Дягилевского фестиваля
Теодор Курентзис сообщил журналистам, что готов быть руководителем Дягилевского фестиваля при определенных условиях.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Театры
Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра
Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Самарской области обнаружен схрон с оружием
"В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в одном из заброшенных домов поселка Журавлинский Сызранского района обнаружен так называемый схрон", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:59
Экономика
Минэкономразвития: рост ВВП в июле ускорился до 1,7%
Рост ВВП России в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении после роста на 0,8% в июне; с начала года он составил 0,9%. Такая оценка содержится в материалах Минэкономразвития, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:00
Политика
Мефедова и Долженкова освободили из николаевского СИЗО
Напомним, что куликовцев Долженкова и Мефедова удерживают с мая 2014 года.
Обновлено в 09:40
Хоккей
Барбашев подпишет контракт со СКА
Как стало известно СМИ, Барбашев скоро подпишет с «красно-синими» двусторонний контракт.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Наука
Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском
Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что российские танки не участвовали в сражении под Иловайском в 2014 году.
Обновлено в 06:19