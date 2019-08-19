Экономика
Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy backТАСС 11:17
Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа. Всего акционеры предъявили к выкупу почти 82,9 млн акций, сообщили в компании.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сыграют заключительный матч 6 тура РПЛ
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Во Внукове задержали более 20 миллионов насекомых из Великобритании
Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Путин прокомментировал ЧП в Северодвинске: Никакой угрозы нет
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал аварию на военном полигоне в Северодвинске, заявив, что никакой угрозы нет.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика
Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина
Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил почетные грамоты, а также модель атомохода "Екатеринбург" членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщает мэрия.
Обновлено в 10:09
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии
Обновлено в 07:37
Происшествия
Растет число отравившихся подсолнечным маслом под Ульяновском
В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Саранске пьяный мужчина хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка
В Саранске пьяный мужчина грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.
Обновлено в 09:32
Общество
Минздрав предложил работодателям штрафовать за перекуры на работе
В Минздраве отмечают, что это рекомендации, а не обязательные меры.
Обновлено 17 августа в 18:19
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сразятся в московском дерби
"Спартак" и ЦСКА сразятся между собой в главном матче 6-го тура РПЛ. "Газета.Ru" - о главных вопросах предстоящего московского дерби.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Политика
Прошло первое заседание по делу бывшего президента Судана
Прошло первое заседание по делу бывшего президента Судана В Судане в понедельник начался суд над бывшим президентом страны Омаром аль-Баширом, обвиняемым в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Россиянин Мефедов покинул СИЗО Николаева
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Турецкие войска пересекли границу Сирии
Турецкая военная техника пересекла границу Сирии и движется в сторону города Хан-Шейхун провинции Идлиб, сообщает МИД Сирии.
Обновлено в 05:06
Футбол
«Локомотив» может проводить домашние матчи ЧЛ в «Лужниках»
Окончательного решения по данному вопросу пока не принято ФК "Локомотив" может проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе "Лужники", передает ТАСС.
Обновлено в 11:38
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Игры
Minecraft получит официальную поддержку трассировки лучей
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Севастополе мусоровоз протаранил 15 автомобилей
В Севастополе неисправность мусоровоза стала причиной крупного ДТП с 15 легковыми автомобилями.
Обновлено в 11:42
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45