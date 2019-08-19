Экономика

Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy backТАСС 11:17

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Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа. Всего акционеры предъявили к выкупу почти 82,9 млн акций, сообщили в компании.
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Акции «Лукойла» подорожали на 5% на новостях о цене выкупа бумаг у акционеров

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