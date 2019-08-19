Экономика

Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy backТАСС 11:17

Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа. Всего акционеры предъявили к выкупу почти 82,9 млн акций, сообщили в компании.
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Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров

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Рынок акций РФ поднялся к 2650п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, локомотивом выступил ЛУКОЙЛ

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Ведомости11:34

Акции «ЛУКОЙЛа» подскочили на 5% на новостях о цене buyback

Интерфакс10:26

Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back

ТАСС11:17
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Принц Гарри и Меган Маркл сбежали в Ниццу со своим трехмесячным сыном Арчи. В сети появились снимки, которые буквально поразили фанатов.
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Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни

Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
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Армия и оружие

Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене

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Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

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Компания Brilliance вывела на российский авторынок новый компактный кроссовер V3.
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Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

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Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
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Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей

В понедельник, 19 августа, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с февраля поднялся выше 67 рублей.
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В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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BMW M2 CS дебютирует в сентябре на автосалоне в Лос-Анджелесе

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоится официальная премьера BMW M2 CS.
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Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае

В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
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Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
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В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
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