Энергетика

Акции «ЛУКОЙЛа» выросли после квартального отчетаИнтерфакс вчера в 08:17

Акции "ЛУКОЙЛа" днем в среду растут после выхода неплохого квартального отчета по МСФО, бумаги почти отыграли просадку накануне из-за вступления в силу майских изменений в структуре индексов MSCI.
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Чистый долг «Лукойла» в I квартале вырос до 197 млрд руб

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Finam.Ruвчера в 07:45

ЛУКОЙЛ снизил капзатраты на фоне ограничения добычи из-за сделки с ОПЕК

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ЛУКОЙЛ нарастил размер чистой прибыли в первом квартале

News.ruвчера в 08:23

Акции «ЛУКОЙЛа» выросли после квартального отчета

Интерфаксвчера в 08:17

Чистая прибыль акционеров ЛУКОЙЛа за I квартал 2019 года составила 149,2 млрд руб

Агентство нефтегазовой информациивчера в 08:31

Выручка «Зарубежнефти» по МСФО в 2018 г. выросла на 45%, показатель EBITDA вырос в 2 раза

Финмаркетвчера в 09:33
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Экономика

ЦБ обеспечит прием карт «Мир» в дальнем зарубежье

Банк России планирует наладить прием российских платежных карт системы «Мир» в туристических странах дальнего зарубежья.
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При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

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Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

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Кино

Софи Тернер рассказала об участии в продолжении «Игры престолов»

Знаменитость назвала его лучшим в своей жизни, пообещав самой себе не забывать о том опыте, который она получила за время съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 03:45
Происшествия

Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза

В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.
Обновлено в 04:50
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Космос

Ключевой этап эволюции связали со взрывами сверхновых

Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Футбол

Тренер «Локомотива» прокомментировал завершение карьеры Денисова

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение экс-капитана команды Игоря Денисова завершить карьеру.
Обновлено в 07:21
Теннис

Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Обновлено в 07:35
Гаджеты

Redmi K20 под названием Xiaomi Mi 9T представят в России в июне

Как выяснилось, Redmi K20 под названием Xiaomi Mi 9T представят в России и состоится это событие уже в июне.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Под Волгоградом показали сверхмощный военный тягач КЭТ-Л1

На полигоне "Прудбой" в Волгоградской области состоялась первая демонстрация военного тягача КЭТ-Л1.
Обновлено в 05:06
Здоровье

Самого маленького в истории новорожденного выходили в США

В американском штате Калифорния врачи выходили самого маленького в мире новорожденного ребенка. Об этом сообщает новостной портал 10News.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Происшествия

Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова вошла в книгу рекордов из-за шпагата

Балерина поставила рекорд и вошла в книгу рекордов России как обладательница "самого длинного" в России шпагата.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины

Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено вчера в 06:05
Общество

В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок

В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок в регионе.
Обновлено в 05:43
Экономика

Bloomberg: китайские власти приостановили закупку сои у США

Китай решил приостановить закупку новых партий соевых бобов у США на фоне торговых противоречий между двумя странами.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный

Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП под Саратовом

Два автомобиля столкнулись на трассе в окрестностях Саратова. В результате аварии пострадали, по предварительным данным, восемь человек.
Обновлено в 06:37
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено в 05:59
Политика

В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно исторического падения показателя личного доверия Владимиру Путину.
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Происшествия

Британка убила не пускавшего ее в бар мужа

Обновлено в 07:12
Культура

Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков

Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
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Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
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