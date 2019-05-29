Энергетика

Акции «ЛУКОЙЛа» выросли после квартального отчетаИнтерфакс вчера в 08:17

Акции "ЛУКОЙЛа" днем в среду растут после выхода неплохого квартального отчета по МСФО, бумаги почти отыграли просадку накануне из-за вступления в силу майских изменений в структуре индексов MSCI.
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Выручка «Зарубежнефти» по МСФО в 2018 г. выросла на 45%, показатель EBITDA вырос в 2 раза

Финмаркетвчера в 09:33

Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» в 1 квартале выросла на 37%

Finam.Ruвчера в 07:45

ЛУКОЙЛ нарастил размер чистой прибыли в первом квартале

News.ruвчера в 08:23

Акции «ЛУКОЙЛа» выросли после квартального отчета

Интерфаксвчера в 08:17

Чистая прибыль акционеров ЛУКОЙЛа за I квартал 2019 года составила 149,2 млрд руб

Агентство нефтегазовой информациивчера в 08:31

Лукойл в I кв 19г увеличил чистую прибыль на 37% до 149,2 млрд руб

Financial Oneвчера в 07:59

ЛУКОЙЛ снизил капзатраты на фоне ограничения добычи из-за сделки с ОПЕК

РБКвчера в 08:41
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Транспорт

СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт

"Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", – сказали в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 18:30
Здоровье

В России испытают лекарство от рака, убивающее метастазы

В России по заказу Радиевого института имени Хлопина (входит в «Росатом») проведут доклинические испытания препарата на основе радиоактивного изотопа радий-223, применяемого в онкологии для лечения метастазов.
Обновлено в 00:12
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено 28 мая в 18:00
Шоу-бизнес

Газманов рассказал об операции в Германии

Олег Газманов перенес операцию в Израиле.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы

Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.
Обновлено вчера в 15:47
Театры

Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено вчера в 04:21
Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Латвийский депутат напомнил, как новый президент поступил с русскими

Депутат латвийского сейма Борис Цилевич напомнил в своём фейсбуке о том, что избранный президент Латвии Эгилс Левитс принимал участие в написании конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закреплена дискриминация нацменьшинств.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Полиция раскрыла группировку мошенников, работавших в сфере ЖКХ

Деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ, пресекли сотрудники полиции и Росгвардии в Москве.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено 28 мая в 18:15
Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей

Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 05:51
Гаджеты

Умная колонка Amazon Echo Show 5 стоит 90 долларов

Речь идет о колонке Echo Show 5, которая получила 5,5-дюймовый дисплей и качественную камеру.
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах

48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.
Обновлено вчера в 05:48
Энергетика

Рост цен на бензин на Украине связали с Россией

В ведомстве подчеркнули, что необходимость поиска новых источников экспорта и ограничения со стороны России влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и способны «вызвать рост цен на топливо в розничной сети».
Обновлено в 00:23
Авто

Официально представлен гибридный суперкар Ferrari SF90 Stradale

Компания Ferrari официально представила вторую гибридную модель в своей истории.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

Катастрофа со сгоревшим 5 мая в аэропорту Шереметьево лайнером Sukhoi Superjet-100 «Аэрофлота» вновь «обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли», заявил, выступая в Госдуме, генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил мотоциклиста

16-летний подросток на иномарке Hyundai насмерть сбил 34-летнего мужчину-байкера в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Спасатели достали трех человек из шахты на северо-востоке Москвы

Пресс-служба столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций подтвердила, что сотрудники ведомства спасли из вентиляционной шахты троих человек.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

Лето встретит екатеринбуржцев настоящей жарой и ливнями

Настоящее тепло, которое пришло на Урал до начала календарного лета, достигнет пика в последний день весны.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Полиция взяла под контроль ситуацию после драки в горсовете Львова

Сотрудники полиции Львова после беспорядков, которые произошли в среду в здании городского совета и на прилегающей к нему площади, находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию в данном районе.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

В Эстонии нашли останки погибшего советского летчика

Останки погибшего советского летчика и фрагменты самолета ЛаГГ-3, сбитого во время Великой Отечественной войны, обнаружены в эстонском Тарту, передает телеканал ATV+.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Летевший из Москвы в Якутск самолет вынужденно сел в Норильске

Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено вчера в 08:24
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