Энергетика

Акции «ЛУКОЙЛа» выросли после квартального отчетаИнтерфакс вчера в 08:17

Акции "ЛУКОЙЛа" днем в среду растут после выхода неплохого квартального отчета по МСФО, бумаги почти отыграли просадку накануне из-за вступления в силу майских изменений в структуре индексов MSCI.
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ЛУКОЙЛ нарастил размер чистой прибыли в первом квартале

News.ruвчера в 08:23

Прибыль акционеров «Газпрома» в 1 квартале выросла на 44%

Finam.Ru03:10

Выручка «Зарубежнефти» по МСФО в 2018 г. выросла на 45%, показатель EBITDA вырос в 2 раза

Финмаркетвчера в 09:33

ЛУКОЙЛ снизил капзатраты на фоне ограничения добычи из-за сделки с ОПЕК

РБКвчера в 08:41

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в I квартале выросла на 44%

ПРАЙМ03:15

Акции «ЛУКОЙЛа» выросли после квартального отчета

Интерфаксвчера в 08:17

Чистая прибыль акционеров ЛУКОЙЛа за I квартал 2019 года составила 149,2 млрд руб

Агентство нефтегазовой информациивчера в 08:31
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Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Финансы

Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям

Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Авто

Наш новый автомобиль Zetta: все нестандартные инженерные решения

В начале следующего года в продаже должен появиться новый российский автомобиль Zetta (Zero Emission Terra Transport Asset) «Транспортный актив с нулевым выбросом», известный также под названием El Panda.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки

Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Музыка

На Ural Music Night выступят Хаски и «ГРОТ»

На площадке «Башня Исеть» (Исеть парк) выступят сразу три звезды: ЛСП, Хаски и группа «ГРОТ».
Обновлено в 03:11
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Обновлено в 02:29
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Экономика

Власти ХМАО назвали условие продажи акций Utair

Власти Югры обсудят продажу акций авиаперевозчика Utair только после того, как финансовое положение компании стабилизируется.
Обновлено в 03:08
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Авто

Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Общество

«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в связи с закрытием аэропорта "Саратов-Центральный" уведомила центр занятости о массовом сокращении штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного министерства труда и миграции.
Обновлено в 02:04
Экономика

Силуанов дал прогноз по росту ВВП России

Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 13:39
Транспорт

Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города

Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Политика

Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 00:51
Авто

Появилось фото обновленного Renault Duster для России

Обновлённый Renault Duster в России представлен без крупных изменений с 2015 года и заждался рестайлинга.
Обновлено вчера в 10:04
Кино

Софи Тернер рассказала о возможности продолжения «Игры престолов»

Софи Тернер и Мэйси Уильямс сами заговорили о возможной экранизации продолжения истории, посвященной сестрам Старк.
Обновлено в 03:17
Футбол

«Реал» планирует продать игроков на € 300 млн

"Реал" собирается заработать на продаже своих игроков более 300 миллионов евро, а затем потратить всю эту сумму на усиление своего состава.
Обновлено в 03:13
Технологии

Первые в мире умные ценники создали в Новосибирске

"Умные ценники", созданные студентами НГТУ НЭТИ, меняют цены на товар автоматически в зависимости от спроса, остатков на складе и других показателей ценообразования при помощи встроенной системы геопозиционирования и без участия дополнительного персонала.
Обновлено в 00:53
Общество

В России предложили выплачивать отцовский капитал

В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено вчера в 11:13
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

В России обяжут регистрировать беспилотники

Премьер-министр РФ подписал постановление об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие

Китайские СМИ оценили трюк России с защитой Северного морского пути

Китайское издание Sohu в своем новом материале рассказало о том, как Россия собирается защищать Северный морской путь от возможных провокаций со стороны американских военных.
Обновлено вчера в 13:44
Экономика

Антипинский НПЗ может восстановить нефтепереработку до 1 июля

Антипинский нефтеперерабатывающий завод может восстановить нефтепереработку до 1 июля 2019 года, сообщил в четверг глава региона Александр Моор во время отчета по итогам 2018 года в областной думе.
Обновлено в 03:10
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