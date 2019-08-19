Экономика

Акции ЛУКОЙЛа резко подскочили на фоне buy backNews.ru вчера в 12:21

Стоимость акций российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ резко выросла на Московской Бирже на фоне buy back. Их стоимость достигла отметки 5298 рублей, что на 5,96% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ЛУКОЙЛ досрочно выкупил на бирже собственные акции за $3 млрд

РБК04:12

«Лукойл» завершил программу buy back на $3 млрд

ПРАЙМ03:27

«ЛУКОЙЛ» может выкупить 42% акций

Finam.Ru03:40

«Лукойл» завершил программу buy back

ТАСС03:21

Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров

Коммерсантъвчера в 12:01

Акции «Лукойла» подорожали на 5% на новостях о цене выкупа бумаг у акционеров

Ведомостивчера в 11:34

Акции «ЛУКОЙЛа» подскочили на 5% на новостях о цене buyback

Интерфаксвчера в 10:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
Происшествия

Посольство России подтвердило гибель двух граждан РФ в Греции

Обновлено в 15:09
Политика

Владимир Путин прилетел во Францию на встречу с Макроном

Встреча состоится в старинном форте Брегансон, где находится летняя резиденция Эммануэля Макрона.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Трамп призвал Apple уйти из Китая

Президент США Дональд Трамп во вторник снова призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая.
Обновлено в 16:30
Кино

Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»

Обновлено в 07:41
Общество

В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Наука

Учёные создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от морских волн

Обновлено 18 августа в 07:22
Транспорт

«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Девочку из России засосало в трубу бассейна на турецком курорте

По невыясненной причине руку ребёнка засосало в отверстие находившегося внизу бассейна насоса.
Обновлено в 09:57
Политика

Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Политика

Путин назвал «провалом» состояние первичного звена российской медицины

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести региональную программу модернизации в первичном звене российского здравоохранения, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

В Приморье погибла певица Олеся Яковлева

Обновлено в 13:38
Происшествия

Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 01:34
Общество

ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Общество

Большинство россиян не видит позитива в будущем

Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.
Обновлено в 14:12
Кино

Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 13:26
Политика

Премьера Италии отправили в отставку

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:34
Кино

Умерла народная артистка России Александра Назарова

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Игры

Консоль PlayStation 5 Dev Kit выглядит крайне футуристично

Обновлено в 16:51
Армия и оружие

Российская авиация разбомбила позиции террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре

Обновлено в 08:09
Происшествия

Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян может быть прекращено

Обновлено в 16:38
Футбол

«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ

Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:04
Наука

Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг

Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено в 01:55
Общество

Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации

По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Обновлено в 13:14
Наука

Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма

По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено вчера в 10:17
Политика

Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма

Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 10:26
Общество

В России отмечается стремительная убыль населения

По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Авто

Уникальный ГАЗ-2705 Кабриолет показали в Сети

Дебют кабриолета на базе ГАЗ-2705 состоялся в 2005 году в раках автомобильной выставке «Мотор Шоу».
Обновлено в 02:24
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное