Экономика

Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеровКоммерсантъ 12:01

Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back. Максимальная стоимость акций достигла отметки 5298 руб. за штуку около 17:00 мск.
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Акции ЛУКОЙЛа резко подскочили на фоне buy back

News.ru12:21

Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров

Коммерсантъ12:01

Акции «ЛУКОЙЛа» подскочили на 5% на новостях о цене buyback

Интерфакс10:26

Акции «Лукойла» выросли на 5% на новостях об обратном выкупе

Rambler News Service11:18

Акции ЛУКОЙЛа подскочили более чем на 5%

РБК10:46

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Ведомости11:34

Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back

ТАСС11:17
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