Экономика
Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеровКоммерсантъ 12:01
Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back. Максимальная стоимость акций достигла отметки 5298 руб. за штуку около 17:00 мск.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
Обновлено в 15:00
Экономика
Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%
Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА играл лучше «Спартака»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» заявил, что его подопечные играли лучше.
Обновлено в 15:20
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов
"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленский уволил губернатора Николаевской области
Отмечается, что новым указом украинский глава уволил врио главы Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:57
Кино
«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае
Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Испании погиб турист с ребенком
Тело туриста нашли только через полтора часа после его пропажи. Известно, что супруги с сыном приехали на курорт из Франции.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Нью-Йорке уволили полицейского из-за убийства афроамериканца в 2014 году
Глава полиции Нью-Йорка Джеймс О`Нил уволил полицейского Дэниэла Панталео, который в 2014 году убил афроамериканца Эрика Гарнера при задержании.
Обновлено в 14:50
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
Обновлено в 15:16
Космос
Система ГЛОНАСС до конца месяца будет работать не в полном составе
Российская навигационная система ГЛОНАСС не будет работать в полном составе до 1 сентября, сообщается на сайте Информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Роналду признался в даче взятки Майорге, которая обвинила его в изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал, что в 2010 году дал взятку американской модели Кэтрин Майорге.
Обновлено в 13:31
Единоборства
Макгрегор назвал Бекхэма иконой стиля
Обновлено в 15:18
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
Сарри диагностировали пневмонию
Как сообщает пресс-служба туринского клуба, у 60-летнего специалиста диагностирована пневмония.
Обновлено в 14:39
Игры
Need For Speed Heat выйдет в ноябре
Следовало ожидать, Need for Speed Heat снова фокусируется на уличных гонщиках и полицейских фантазиях, и эта тема часто встречается во многих играх NFS.
Обновлено 17 августа в 18:44
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил компанию Google в манипуляциях на выборах.
Обновлено в 14:56
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол
Суд рассмотрит прошение Мамаева и Кокорина об УДО
8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика
Макрон заявил о содействии Франции возвращению РФ в Совет Европы
Как отметил Макрон, Россия является европейской страной и поэтому Франция боролась за то, чтобы отстоять место России в Совете Европы.
Обновлено в 14:18
Футбол
Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
Обновлено в 14:16
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Общество
Директора школ захотели сами решать вопрос с сотовыми у учащихся
Опрошенные РБК директора столичных школ прокомментировали предложение профильного министерства о том, чтобы ограничить использование в учебных заведениях мобильных телефонов.
Обновлено в 13:24
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04