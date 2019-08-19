Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back. Максимальная стоимость акций достигла отметки 5298 руб. за штуку около 17:00 мск.

Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров

Политика Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Путешествия Названы приметы, в которые верят многие путешественники Специалисты сервиса опросили 1,5 тысячи пользователей, выяснив, в какие приметы они верят, отправляясь в поездку.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Общество В России с начала года ускорилась убыль населения За шесть месяцев 2019-го естественная убыль населения России ускорилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика Крупнейший игрок детской розницы решил создать конкурента для Wildberries ГК «Детский Мир» (основной акционер — АФК «Система») уже много лет является крупнейшим игроком российской детской розницы.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Шоу-бизнес На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП Позже кадрами ЧП на свадьбе Купина и Донцовой в Instagram поделился Саймон Марданшин.

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.

Наука На Итурупе нашли сеть подземных ходов На острове Итуруп участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили сеть подземных ходов.

Происшествия СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт Российские банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Происшествия В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.

Энергетика Офис Зеленского разработал меры по снижению цены на электроэнергию Офис президента Украины Владимира Зеленского разработал меры, которые позволят снизить цену на электроэнергию на 20%.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Транспорт Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый регулярный рейс Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый регулярный рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта во вторник.

Общество Минтруд: курение не может быть причиной штрафов на работе Минтруд поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы, сообщили в министерстве.

Происшествия В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.

Общество Умер датский миллиардер Ларс Ларсен Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.