Экономика
Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеровКоммерсантъ вчера в 12:01
Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back. Максимальная стоимость акций достигла отметки 5298 руб. за штуку около 17:00 мск.
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Политика
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Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
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Суд продлил срок ареста Атамбаева
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Названы приметы, в которые верят многие путешественники
Специалисты сервиса опросили 1,5 тысячи пользователей, выяснив, в какие приметы они верят, отправляясь в поездку.
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ГК «Детский Мир» (основной акционер — АФК «Система») уже много лет является крупнейшим игроком российской детской розницы.
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Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:00
Наука
На Итурупе нашли сеть подземных ходов
На острове Итуруп участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили сеть подземных ходов.
Обновлено в 02:12
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Названы лучшие в мире города для вечеринок
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СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
Российские банки предупреждают о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Обновлено в 01:55
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Военно-морские силы США готовы начать действия против Венесуэлы в случае, если возникнет такая необходимость.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна
Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
Обновлено вчера в 13:40
Энергетика
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Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
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Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Югре спасатели ищут двух детей, пропавших на реке
Обновлено в 01:15
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый регулярный рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта во вторник.
Обновлено в 00:20
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Помпео прокомментировал освобождение иранского танкера в Гибралтаре
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
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Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой
В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.
Обновлено 18 августа в 06:54
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Авто
Россияне полюбили дизельные автомобили с пробегом
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Обновлено в 01:49