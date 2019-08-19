Экономика

Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеровКоммерсантъ вчера в 12:01

Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back. Максимальная стоимость акций достигла отметки 5298 руб. за штуку около 17:00 мск.
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Акции ЛУКОЙЛа резко подскочили на фоне buy back

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ТАССвчера в 11:17

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РБКвчера в 10:46

Акции «ЛУКОЙЛа» подскочили на 5% на новостях о цене buyback

Интерфаксвчера в 10:26

Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров

Коммерсантъвчера в 12:01
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