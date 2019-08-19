Экономика
Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеровКоммерсантъ вчера в 12:01
Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back. Максимальная стоимость акций достигла отметки 5298 руб. за штуку около 17:00 мск.
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Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Начался третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга
Дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга начались сегодня, 20 августа. Транслирует дебаты канал "Россия-1".
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
МИД России обвинил США в нагнетании военной напряженности
Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км. Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что США заложили в бюджет средства на разработку ракет средней и малой дальности почти за год до того, как объявили о выходе из Договора о РСМД.
Обновлено в 03:13
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Похитившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь
Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено в 03:06
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Единоборства
Конор: «Бекхэм – икона стиля. Он стал пионером в мужской моде»
Обновлено вчера в 09:19
Транспорт
Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей
В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
По итогам первой половины 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в целом по стране сократилась на 8,1%. В январе—июне текущего года родились около 720 тыс. человек против 783 тыс. в 2018 году (снижение на 63 тыс.).
Обновлено вчера в 10:10
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»
Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Саратове задержан мужчина, посыпавший конфеты в магазине ядом
В Саратове задержан мужчина, посыпавший конфеты, лежавшие на прилавке магазина, крысиным ядом.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам
Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Более 400 советских памятников уничтожили в Польше
В Польше в последние годы были демонтированы 427 советских памятников вне мест захоронений.
Обновлено вчера в 21:58
Здоровье
В Петербурге откроется первое отделение реабилитации пациентов с рассеянным склерозом
В Петербурге откроется новое отделение медицинской реабилитации для оказания помощи пациентам с заболеваниями центральной нервной системы, органов чувств, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.
Обновлено в 02:03
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
«Динамо» Загреб — «Русенборг»: ставка на оборону
Предлагаем прогноз на матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором 21 августа загребское «Динамо» принимает «Русенборг».
Обновлено 18 августа в 22:47
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после 6 лет отношений. Об этом сообщает журнал People.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол
Гилерме отметил важность победы над «Динамо»
Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте, Максимилиану Филиппу удалось точным ударом вывести "Динамо" вперёд, игроки "Локомотива" ответили на этот гол в середине второго тайма, на 27-й минуте Алексей Миранчук реализовал одиннадцатиметровый удар и сравнял счёт, точку в матче на 82-й минуте поставил Антон Миранчук, который вывел "Локомотив" вперёд и принёс "железнодорожникам" победу.
Обновлено в 03:44