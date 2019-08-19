Экономика

«Лукойл» завершил программу buy backТАСС 03:21

"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года. Всего в ходе программы было выкуплено 4,96% акций на общую сумму $3 млрд, говорится в сообщении компании.
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