Экономика
«Лукойл» завершил программу buy backТАСС 03:21
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года. Всего в ходе программы было выкуплено 4,96% акций на общую сумму $3 млрд, говорится в сообщении компании.
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Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Общество
ФАС оштрафовала CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала телеканал CNN на 200 тыс. рублей за превышение уровня громкости при трансляции информации о канале в эфире.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Власти Архангельской области закупают фильтрующие противогазы
Власти Архангельской области объявили тендер на закупку 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Происшествия
Илью Яшина четвертый раз подряд арестовали на 10 суток
Троицкий суд Москвы отправил незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина под арест еще на 10 суток.
Обновлено в 06:28
Технологии
Ученые выяснили, как смартфоны влияют на работу мозга
Использование смартфонов для отвлечения от умственных задач приводит к тому, что мозг еще больше утомляется.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Авто
Ford запатентовал новую торговую марку Mondeo Evos
Заявка на патент торговой марки «Mondeo Evos» была подана Ford в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании на прошлой неделе.
Обновлено в 04:15
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Армении восемь человек заболели сибирской язвой
Восемь человек госпитализированы после заражения особо опасным инфекционным заболеванием - сибирской язвой - в Гегаркуниксой области Армении.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Обновлено в 06:22
Происшествия
Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Росгеологии Горринга
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин и Макрон завершили переговоры во Франции
Обновлено вчера в 15:38
Экономика
Назван размер семейного дохода, комфортного для выплаты ипотеки
Специалисты вычислили размер семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 05:27
Здоровье
Более 57 тысяч человек на Украине заболели корью с начала года
«С начала года (с 28 декабря 2018 года до 16 августа 2019 года) корью заболел 57 301 человек — 27 039 взрослых и 30 262 ребёнка, от осложнений кори умерли 18 человек», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 06:18
Спорт
Суд по иску американских футболисток о неравной оплате труда состоится в мае
Напомним, что 8 марта американские футболистки подали иск о дискриминации по признаку пола в отношении оплаты и условий труда.
Обновлено в 06:18
Культура
Режиссер Марк Захаров госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Асад позитивно оценил продвижение армии Сирии к Хан-Шейхуну
Президент Сирии Башар Асад позитивно оценил продвижение правительственных сил к стратегическому городу Хан-Шейхуну, занятому боевиками.
Обновлено в 05:35
Общество
Составлен рейтинг самых тусовочных городов мира
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Тульской области неизвестный сбил трех паралимпийцев-колясочников
В УМВД России по Тульской области факт ДТП подтвердили.
Обновлено в 05:27
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Общество
На Дальнем Востоке оказался подтопленным 61 населенный пункт
В результате прохождения паводка на Дальнем Востоке подтопление затронуло 61 населенный пункт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Рябков прокомментировал ситуацию с мониторинговыми станциями в России
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача данных с российских станций, входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний, является добровольной.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Рома» арендует Дзаппакосту у «Челси»
«Рома» арендует Дзаппакосту без опции выкупа. Подробную статистику Дзаппакосты можно изучить здесь.
Обновлено в 05:39