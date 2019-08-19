Экономика
Акции «Лукойла» выросли на 5,7% на фоне новостей о buy backТАСС 10:47
Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
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Происшествия
Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321
Обновлено в 10:09
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
Обновлено в 04:53
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Экономика
О размере индексации тарифа в системе Платон проинформируют за полгода
Напомним, с 1 июля 2019 года тариф в системе взимания платы за проезд по федеральным дорогам с большегрузов «Платон» составляет 2,04 рубля за 1 км. В рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2020 года тариф составит 2,20 рубля за 1 км пути.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Политика
США продлили лицензии на бизнес с Huawei на 90 дней
Американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd сроком на 90 дней, сообщил министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business Network.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас выходит замуж за его тезку
Кстати, недавно Гарри мог получить приглашение от еще одной экс-возлюбленной, Элли Голдинг, которая уже через пару недель выйдет замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 05:42
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»
«Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.
Обновлено в 08:21
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Финансы
Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ
Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).
Обновлено в 04:43
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Взрыв под Северодвинском сломал «радиационную» станцию в Кирове
Две станции мониторинга радиации в России — в Дубне и Кирове — перестали передавать данные после взрыва ракеты под Северодвинском, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Политика
В объединенной редакции РБК сменилось руководство
Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Москве найдено тело несовершеннолетнего сына чиновницы
В Москве найдено тело сына влиятельной чиновницы из Владимирской области. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:29
Игры
NVIDIA представила Watch Dogs: Legion с RTX-трассировкой лучей
Обновлено в 06:21
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Севастополе мусоровоз спровоцировал ДТП с 15 машинами
Массовая авария произошла в Севастополе из-за неисправного мусоровоза. Предварительно, никто не пострадал. ДТП случилось на улице Шабалина.
Обновлено в 10:03
Наука
Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин прибыл во Францию с рабочим визитом
Президент России Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом, сообщает "Россия 24".
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Рудковская возмутила поклонников «детским» мини-платьем в ярких цветах
Рудковская выложила в Instagram фотографию в мини-платье в ярких цветах, подчеркивающем фигуру и стройные ноги звезды.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Турецкая армия вошла в сирийский город Саракиб
Бронетранспортеры турецкой армии направляются в сторону сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет правительственная армия Сирии.
Обновлено в 05:33
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Транспорт
Новый аэропорт Саратова «Гагарин» принял первый тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова «Гагарин» принял первый тестовый рейс. Его выполнила из Москвы авиакомпания «Победа», пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:40
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11