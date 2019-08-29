Экономика
РИА НовостиАкции ЛСР с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС
В базу расчета Индекса Мосбиржи и индекса РТС включаются обыкновенные акции ПАО "Группа ЛСР", - говорится в сообщении. Лист ожидания на исключение из состава индекса Мосбиржи и индекса РТС сформирован из обыкновенных акций нефтяной компании "Русснефть", группы "Сафмар" и компании "М.Видео".
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:45, Вашингтон
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Политика
Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи
Киевский суд принял решение изменить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и освободить его из-под стражи под личное обязательство.
Вести.Ru вчера в 05:09
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Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:19
Музыка
Михаил Шуфутинский напомнил о приближении 3 сентября
Советский и российский певец Михаил Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября.
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Кино
Умер сыгравший почти в 250 фильмах и сериалах актер Александр Числов
Числов сыграл эпизодические роли и роли второго плана почти в 250 российских фильмах и сериалах.
РБК 05:20
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Происшествия
В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь
Московский Комсомолец 05:08
Происшествия
В Турции умерла российская девочка
Rambler News Service вчера в 10:31
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Луценко написал заявление об увольнении с поста генпрокурора
Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении на имя президента, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
RT на русском 04:44
Политика
Точную дату начала Второй мировой войны знает только треть граждан РФ
Большинство жителей России (90%) в ходе опроса смогли назвать примерную дату начала Второй мировой войны (90%).
REGNUM 04:29
Политика
Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Lenta.ru 05:10
Путешествия
Летний трафик по Крымскому мосту увеличился на 8,5 процента
Летом 2019 года автомобильный трафик по Крымскому мосту возрос на 8,5 процента.
Российская газета 03:13
Экономика
В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург
РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
РБК 05:27
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Политика
Украинский депутат заявил, что Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово»
Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз заявил, что, по его данным, осуждённый в России за терроризм украинец Олег Сенцов переведён в СИЗО «Лефортово».
RT на русском 04:54
Футбол
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«У моих ног появился конкурент»: Рудковская сравнила себя с Бондарчук
Не успокоившись, бизнесвумен стала сыпать в Instagram фотографии рядом с различными дамами, чтобы подписчики смогли сопоставить ее ноги с другими.
Телепрограмма вчера в 21:26
Происшествия
В Карелии перевернулся школьный автобус
Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.
ТАСС 05:04
Происшествия
В Петербурге возле стадиона нашли труп, завернутый в ковер
В Санкт-Петербурге у заброшенного стадиона на Оборонной улице обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер.
Московский Комсомолец 05:27
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
ТАСС вчера в 04:30
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя
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Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today 02:32
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Политика
Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС
Известия вчера в 21:55