Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАкции ЛСР с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС

В базу расчета Индекса Мосбиржи и индекса РТС включаются обыкновенные акции ПАО "Группа ЛСР", - говорится в сообщении. Лист ожидания на исключение из состава индекса Мосбиржи и индекса РТС сформирован из обыкновенных акций нефтяной компании "Русснефть", группы "Сафмар" и компании "М.Видео".
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ЛСР может сменить «М.Видео» в топ-50 компаний, формирующих индексы Московской биржи

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Точную дату начала Второй мировой войны знает только треть граждан РФ

Большинство жителей России (90%) в ходе опроса смогли назвать примерную дату начала Второй мировой войны (90%).
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Не успокоившись, бизнесвумен стала сыпать в Instagram фотографии рядом с различными дамами, чтобы подписчики смогли сопоставить ее ноги с другими.
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В Карелии перевернулся школьный автобус

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В Петербурге возле стадиона нашли труп, завернутый в ковер

В Санкт-Петербурге у заброшенного стадиона на Оборонной улице обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер.
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Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
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В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков

На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
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