Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАкции ЛСР с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС

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В базу расчета Индекса Мосбиржи и индекса РТС включаются обыкновенные акции ПАО "Группа ЛСР", - говорится в сообщении. Лист ожидания на исключение из состава индекса Мосбиржи и индекса РТС сформирован из обыкновенных акций нефтяной компании "Русснефть", группы "Сафмар" и компании "М.Видео".
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Акции НЛМК с 20 сентября заменят акции ВТБ в базе расчета индекса «голубых фишек» Мосбиржи

ПРАЙМ03:22

Акции ЛСР с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС

РИА Новости02:52

Мосбиржа заменяет ВТБ на НЛМК в индексе «голубых фишек»

Finam.Ru02:24
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