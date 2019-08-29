Экономика
РИА НовостиАкции ЛСР с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС
В базу расчета Индекса Мосбиржи и индекса РТС включаются обыкновенные акции ПАО "Группа ЛСР", - говорится в сообщении. Лист ожидания на исключение из состава индекса Мосбиржи и индекса РТС сформирован из обыкновенных акций нефтяной компании "Русснефть", группы "Сафмар" и компании "М.Видео".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Обмен пленным между Россией и Украиной отложили
Обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в четверг, 29 августа, не состоится, заявил адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Известия 03:49
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe 27 августа в 23:22
Кино
Вышел тизер сериала «Новый папа» с Джудом Лоу в плавках
Life.ru вчера в 17:38
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Происшествия
Полиция задержала вора, обокравшего квартиру матери Ольги Бузовой
Преступник, ограбивший квартиру матери певицы Ольги Бузовой в Петербурге, задержан.
Петербургский дневник 03:43
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину
Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 03:07
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Общество
Невеста подняла на смех жениха за скромное помолвочное кольцо
Пользователи Reddit обсуждают пост девушки, поднявшей жениха на смех из-за «жалкого» помолвочного кольца, которое он преподнес ей с предложением выйти за него замуж.
Экспресс газета 02:33
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Объем "невидимой" экономики России составил 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП в 2017 году, следует из данных Росстата, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:22
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
ТК Новый век 03:50
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
RT на русском 03:28
Политика
Деловой партнер Трампа передавал ЦРУ данные о российских системах ПРО
Партнер президента США Дональда Трампа по строительному бизнесу Феликс Сэтер сотрудничал со спецслужбами США.
ФедералПресс 03:23
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:19
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Армия и оружие
Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
В ночь на четверг Пакистан испытал баллистическую ракету малой дальности "Газнави", написал глава пресс-службы Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
РИА Новости 02:49
Экономика
Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки).
Банки.ру 27 августа в 03:44
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Экономика
Forbes назвал лучшие российские банки для миллионеров
Рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров по версии Forbes впервые возглавил «Альфа Private» (84,4 балла).
Rambler News Service 01:55
Космос
NASA предупредило о приближении к Земле двух огромных астероидов
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредило о том, что к нашей планете приближаются сразу два больших по размеру астероида.
ФАН 27 августа в 22:26
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась еще одна дочь
В 79 лет актер Эммануил Виторган, которого астраханцы считают своим земляком, вновь стал папой.
Каспий.Инфо вчера в 08:15
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Транспорт
Дорожных знаков в Москве в районе Арбат станет меньше на 44%
Количество дорожных знаков в Москве в районе Арбат сократится на 44% благодаря введению зоны регулируемой платной парковки и применению новых совмещённых дорожных знаков, сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции Центра организации дорожного движения Сергей Назаров.
РИА Новости 03:26