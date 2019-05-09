Экономика

Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на биржеВедомости вчера в 16:56

Стоимость акций крупнейшего российского рекрутера HeadHunter выросла на 16,6% до $15,8. Капитализация компании составила $787,5 млн. 9 мая рекрутер провел IPO на Nasdaq по верхней границе диапазона — $13,5. За первый час торгов стоимость акций выросла на 12% до $15.
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IPO по верху: HeadHunter готовится к оценке почти в $700 млн на Nasdaq

Forbesвчера в 06:19

Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на бирже

Ведомостивчера в 16:56

Инвесторы оценили акции HeadHunter в рамках IPO

РБКвчера в 07:44

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

Интерфаксвчера в 07:22

Акции HeadHunter выросли на 16,3 п.п. в первый день торгов

ТАССвчера в 18:49

Headhunter установил цену $13,5 за ADS в рамках IPO

Коммерсантъвчера в 03:54

HeadHunter установил цену $13,5 за акцию в рамках IPO на бирже Nasdaq

DP.RUвчера в 05:55
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Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
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В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
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Думаю, мы извлекли уроки из прошлого сезона.
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Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
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В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
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Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
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Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
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Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.
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В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой

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