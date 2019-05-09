Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на биржеВедомости вчера в 16:56

Стоимость акций крупнейшего российского рекрутера HeadHunter выросла на 16,6% до $15,8. Капитализация компании составила $787,5 млн. 9 мая рекрутер провел IPO на Nasdaq по верхней границе диапазона — $13,5. За первый час торгов стоимость акций выросла на 12% до $15.

Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на бирже

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