Экономика
Акции «Группы ЛСР» растут на новостях о дивидендахИнтерфакс 04:19
Годовое собрание акционеров "Группы ЛСР" состоится 28 июня года, список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным реестра на 10 июля. Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года компания начислила дивиденды из расчета 78 рублей на обыкновенную акцию.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Музыка
Первый канал аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:21
Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
Обновлено в 10:55
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Политика
Путин заявил о проблеме криминального использования леса в Иркутске
Президент РФ Владимир Путин заявил на медиафоруме ОНФ, что в Иркутске острее чем в других регионах стоит проблема криминального лесопользования.
Обновлено в 10:24
Авто
«Ключавто» стал официальным дилером суббренда Hyundai N
Обновлено в 09:16
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Общество
Норвегия опровергла высокий процент отказов в выдаче виз россиянам
Официальный туристический путеводитель по Норвегии (Visit Norway) опроверг информацию о сверхвысоком проценте отказов в выдаче шенгенских виз в Москве.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Неизвестные отобрали сумку с 1 млн рублей у мужчины в Новой Москве
Злоумышленники напали на мужчину в поселке Мосрентген в Новой Москве и отобрали у него сумку с крупной суммой денег.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Политика
На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией
Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Гаджеты
50-долларовый планшет Amazon Fire 7 стал быстрее и нарастил память
Компания Amazon представила улучшенную версию недорогого планшетного компьютера Fire 7, которая уже доступна для предварительного заказа.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Футбол
Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»
Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи
Гордость Чеченской Республики багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
OnePlus 7 Pro стоит в Китае всего $580
Стоимость OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в Китае В Китае базовая версия OnePlus 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ предлагается за $436, которая в Европе является максимальной и стоит €610.
Обновлено в 10:07
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Авто
В Сети рассекретили обновленный кроссовер BMW X1
Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Футбол
Роберт Мак может покинуть «Зенит» летом
Словацкий полузащитник Роберт Мак может покинуть санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно, сообщает Sport.sk.
Обновлено в 10:35
Политика
Филиппины отозвали посла из Канады из-за мусора
Филиппины отозвали посла и консулов из Канады из-за того, что канадские власти не вывезли отходы, незаконно ввезенные на территорию Филиппин в 2013 году.
Обновлено в 02:24
Футбол
Бердыев прокомментировал информацию о своем уходе из «Рубина»
Курбан Бердыев прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о своем уходе с поста главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин».
Обновлено в 06:00
Игры
В Epic Games Store стартовала первая масштабная распродажа
Epic Games Store запустил первую полноценную распродажу, в рамках которой со скидкой можно не только купить уже вышедшие игры, но и предзаказать некоторые горячо ожидаемые игры, вроде Borderlands 3 и Control.
Обновлено в 10:07
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Общество
Короля Бельгии оштрафовали за отказ пройти тест на отцовство
Апелляционный суд Брюсселя сегодня оставил в силе судебное решение, согласно которому королю бельгийцев Альберту II надлежит пройти тест на отцовство по требованию его предполагаемой внебрачной дочери Дельфины Боэль.
Обновлено в 12:29
Хоккей
Мактавиш назначен на пост главного тренера ярославского «Локомотива»
Крэйг Мактавиш назначен на пост главного тренера "Локомотива", сообщается на сайте ярославского хоккейного клуба.
Обновлено в 08:20