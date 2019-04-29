Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетностиГазета.Ru вчера в 17:15

Акции холдинга Alphabet упали на 7% процентов на фоне публикации данных о доходах компании Google. Доходы Google за первый квартал 2019 года оказались ниже оценок аналитиков. Также стало известно, что доход Alphabet за год вырос на 17%, число сотрудников превысило 100 000.

Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетности

Общество В США неизвестный выиграл $2 млн в лотерею и не явился за деньгами Неизвестный выиграл в техасскую лотерею Quick Pick два миллиона долларов, но так и не явился за деньгами, сообщил телеканал CNN.

Происшествия В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.

Политика В России предложили создать «список Бутиной» Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.

Космос Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.

Происшествия Два водителя погибли в ДТП во Владивостоке В ДТП во Владивостоке погибли два водителя, четыре человека, в том числе два ребенка, госпитализированы после происшествия.

Гаджеты Google отказался от разработки «длинных» скриншотов для Android Компания Google отказалась от идеи запуска функции скроллинга скриншотов для стоковой версии, пишет портал TechRadar.

Кино Богомолов представит в «Русской антрепризе» спектакль «Одиссея 1936» Сегодня, 29 апреля, на сцене театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» состоится премьерный показ новой работы режиссера Константина Богомолова — спектакля «Одиссея 1936» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич».

Экономика UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.

Политика Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.

Экономика Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.

Политика Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.

Общество Они за нами следят: в Водоканале рассказали, в какие дни екатеринбуржцы чаще моются и ходят в туалет Видно, как в перерыве матча сборной России екатеринбуржцы побежали в туалет По водоразбору хорошо видно, как меняется уклад жизни екатеринбуржцев, говорит начальник центральной диспетчерской Водоканала Инна Гудкова.

Космос В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе Исследователи из NASA рассказали о записанных ими звуках «землетрясения» на Марсе.

Армия и оружие Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».

Культура Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала Дмитрий Нагиев не исключил, что уйдет из проекта, если произошедший скандал будет угрожать его репутации.

Политика Путин заявил о выгодах общего гражданства для украинцев и россиян Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал это попыткой "соблазнить граждан Украины" и заявил, что вряд ли многие украинцы захотят получить российский паспорт, но в то же время Украина будет защищать, предоставлять убежище и даже украинское гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".

Политика Трамп отказался ратифицировать договор о торговле оружием Президент США Дональд Трамп уведомил сенат об отказе вступить в международный договор о торговле оружием.

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке до 5% годовых для семей с детьми Жильё Как сообщается в пресс-релизе банка ВТБ, с 29 апреля 2019 года снижается ставка по ипотеке до 5% в год для семей с двумя и более детьми.

Кино Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.

Общество Названы новые профессии на рынке труда в России Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.

Происшествия Серебряную фляжку с «Титаника» продали за $98 тысяч Фляжка для бренди ушла с молотка на британском аукционе за более чем 98 тысяч долларов.

Общество Эксперты оценили стоимость набора для майских шашлыков в России Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в среднем в 1206 рублей.

Общество Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.