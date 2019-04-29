Экономика
Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетностиГазета.Ru вчера в 17:15
Акции холдинга Alphabet упали на 7% процентов на фоне публикации данных о доходах компании Google. Доходы Google за первый квартал 2019 года оказались ниже оценок аналитиков. Также стало известно, что доход Alphabet за год вырос на 17%, число сотрудников превысило 100 000.
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Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Технологии
Разработчик робоигрушек Anki закроется, освоив $200 млн инвестиций
Робот Cozmo, выпущенный Anki в 2016-м За свою историю Anki получила около 200 млн долларов инвестиций, и в последние годы показывала значительную выручку.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Космос
В Сети появилась первая в мире фотография Бога
Взгляды специалистов разделились: кто-то назвал его неизвестным галактическим существом, а кто-то - первым в мире снимком Бога.
Обновлено в 03:30
Экономика
Utair может прекратить работу из-за долгов
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.
Обновлено в 03:20
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Адвокат: Дмитрий Марьянов хотел уйти из семьи к другой женщине
Обновлено вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Саша Савельева села на диету для кормящих мам
Секрет оказался прост: Савельева придерживается диеты для кормящих мам.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Музыка
В школе Краснодара дети на уроке музыки спели «Владимирский централ»
Обновлено вчера в 07:45
Общество
МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта
МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Шойгу: Россия продолжит готовить киргизских военных в вузах Минобороны
Министерство обороны России продолжит готовить в ведомственных вузах кадры для Вооруженных сил Киргизии, это помогает в том числе обеспечивать безопасность в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети»
Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.
Обновлено вчера в 06:07
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Политика
Памфилова снижает муниципальный фильтр
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила главам 16 регионов снизить «муниципальный фильтр», сообщает DEITA.
Обновлено в 04:03
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Технологии
В России появится гаджет «Чарли», переводящий устную речь в текст
В настоящее время устройство тестируют в Доме слепоглухих в деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы, ведется подготовка к тестированию устройства в одном крупном российском банке, также его планируют установить в многофункциональных центрах (МФЦ) и отделениях сотовой связи.
Обновлено в 01:37
Авто
В России прекращены продажи Audi TT и Audi R8
Немецкий автопроизводитель прекратил продажи в России споркупе Audi TT и Audi R8 — поставки этих моделей в нашу страну прекращены окончательно и возобновлять их не планируется.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания
Обновлено вчера в 19:35
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Космос
Индонезия запустит собственные спутники к 2040 году
Согласно сделанному в планетарии и обсерватории Джакарты заявлению, Индонезия планирует вывести на орбиту первые спутники непосредственно с территории страны уже к 2040 году.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину
В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот, передает ТАСС.
Обновлено в 01:45